Chceme být lepší než minulý rok, zní z Českých Budějovic. Ve hře jsou ještě dvě posily

S přáním udělat o další krok navíc oproti minulé sezoně a protlačit se do semifinále vstoupí do nového extraligového ročníku hokejisté Českých Budějovic. V roli kapitána dál potáhne tým zkušený útočník Milan Gulaš (38). Jak uvedl na pondělní tiskové konferenci na jihu Čech generální manažer Stanislav Bednařík, klub počítá s rozpočtem okolo 128 milionů korun.

Motor byl v minulé sezoně ve čtvrtfinále a chyběla mu jediná výhra, aby proti pozdějšímu vítězi Třinci otočil sérii z 0:3 na 4:3 a proklouzl mezi nejlepší čtyřku.

"Myslím, že cíle jsou jasné. Nebudu říkat, že jdeme na titul, to ne, ale uděláme maximum pro to, abychom byli ještě lepší než minulý rok. Stále platí, že chceme být lepší každým rokem. Naším přáním je semifinále a já pevně věřím tomu, že se nám to podaří," uvedl sportovní manažer Jiří Novotný.

Finance nejsou problém

Po ekonomické stránce je klub připravený. "Minulou sezonu byly příjmy 125 milionů korun, náklady 123 milionů, dvoumilionový zisk je pro nás velmi potěšující hospodářský výsledek. Rozpočet jsme lehce navýšili, i proto, že věříme, že příjmy budou ještě o trochu vyšší. Počítáme s výdaji ve výši 128 milionů korun, na základě toho jsme poskládali i hráčský kádr. V současné době je plnění rozpočtu velmi uspokojivé," pochvaloval si Bednařík.

Do Českých Budějovic přišel brankář Milan Klouček, klub dále angažoval beky Willa Reillyho, Daniela Bukače, Šimona Kubíčka či Reného Piegla a útočníky Ondřeje Kovařčíka, Slováka Mateje Kašlíka a Nicka Olesena z Dánska. Skončili naopak brankářská jednička Dominik Hrachovina, obránci Mikuláš Hovorka, Michal Gulaši nebo útočník Dominik Simon.

"Máme v hlavě ještě dvě jména, která teď ale nechceme zmiňovat. Loni jsme si mysleli, jak máme široký kádr, ale pak přišla vlna zdravotních problémů a najednou jsme měli k dispozici jen šest beků. Ještě nejsme úplně kompletní," konstatoval Novotný.

"Rýsuje se finální podoba sestavy. Dopadlo to podle našich představ a sedá si to, i podle výsledků to vypadá, že kluci znají svoji roli a tu si plní," doplnil hlavní trenér Ladislav Čihák.

Úspěšná příprava

Z devíti přípravných utkání mužstvo dosud odehrálo osm, z toho pětkrát vyhrálo. "Vnímám to, že to byla pořád jen příprava, ale tyhle soupeře jsme si přáli. Máme za sebou skvělý domácí turnaj, mohli jsme vycestovat do Švýcarska... Myslím, že herně jsme uspěli. Nevyšly nám dva zápasy se silnými soupeři, s přípravou je ale lehká spokojenost," hodnotil Čihák.

"Myslím, že to byla náročná, ale úspěšná příprava, splnilo to účel. Třeba ve Švýcarsku jsme si sáhli na dno a ten týden nám ukázal mnoho věcí. Myslím si, že tým je dobře připravený, včetně fyzické stránky. A věřím, že se nám to vrátí. Bude důležité chytit dobře začátek, abychom se trošku uklidnili," podotkl kapitán Gulaš.

Přípravné zápasy Motoru ČB. Livesport

Kádr Motoru se zdá být zase o něco silnější. "Vedení si nastolilo nějakou koncepci, což je důležité i do budoucna. Minulá sezona byla úspěšná a koukatelná, plno lidí to určitě bavilo a já bych si moc přál, aby tohle pokračovalo i dál," řekl Gulaš.

Kolize s MS žen?

Pokud by Jihočechům vyšlo přání o postupu do semifinále, bude to pro ně paradoxně i komplikace. Budvar aréna má být totiž od 1. dubna k dispozici pro mistrovství světa žen. "To je velký oříšek, protože my všichni tady věříme, že tento problém budeme muset řešit, ale věci se nějak rýsují. Pošilháváme po O2 areně, pak je možnost odehrát to v Táboře, s nímž chceme navázat výraznější spolupráci, třetí variantou je najít azyl u některého z klubů, který už bude mít po sezoně, nebo třeba čekat na baráž," nastínil Bednařík.

Poprvé od roku 2020 bude hrát Motor domácí zápasy ve žlutých dresech, venku bude oblékat modré. K dnešku bylo vydáno takřka čtyři a půl tisíce permanentek. "Těšíme se, že fanoušci nám vytvoří v naší aréně žluté peklo. Na dresu máme už pouze naše klubové barvy a věřím, že to diváci ocení," podotkl marketingový ředitel klubu Tomáš Kučera.

Motor bude doma hrát zase ve žlutých dresech. hcmotor.cz

Premiéra v nové sezoně čeká Jihočechy ve středu 18. září, kdy přivítají Karlovy Vary.