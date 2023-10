Cingel se poprvé vrátil na hradecký led. Bylo to fakt krásné, potěšilo ho přivítání

Ještě koncem dubna prožíval s královéhradeckým týmem dlouhou cestu extraligovým play off, byť po zranění jen jako divák. Teď se Lukáš Cingel (31) poprvé vrátil na jeho led a byl to velmi sladký návrat. S brněnskou Kometou vyhrál pod Bílou věží jasně 5:1.

"Moc jsem se těšil, mám tu hodně kamarádů a známých. Bylo to výjimečné," neskrýval slovenský útočník v rozhovoru s novináři po zápase na stadionu, kde byl od roku 2017 doma celých šest let. "Na Hradec budu vzpomínat vždycky jenom v dobrém, prožil jsem tu většinu svého hokejového života," řekl Cingel.

Domácí klub mu na uvítanou připravil vzpomínkové video a fanoušci zase plachtu s dominantními šestkami. Jedna symbolizovala právě dobu strávenou v Mountfieldu, druhá pak číslo, které tvořivý centr nosil na dresu. "Chtěl bych všem poděkovat za takové super přivítání. Jak video, tak to choreo. Bylo to fakt krásné," vzkázal Cingel.

Statistiky utkání. Livesport

Na zápas bude vzpomínat ještě radši díky tomu, že s Kometou slavil poměrně vysoké vítězství. "Získat všechny body proti Hradci je super, protože víme, že má výborný tým. To jsme viděli v prvním zápase u nás. Jsme rádi, že jsme si ukázali, že hokej umíme hrát," ocenil Cingel, jenž se nevyhne příspěvku do kabiny. "Něco jsem musel vypsat. Trošku to zabolí, ale za ty body jsem rád," pousmál se.

Doma se Hradec stále trápí

Brňané si pomohli velmi dobrým startem a po první třetině o gól vedli. Když se Hradec Králové zvedl, hosté nemilosrdně trestali jeho chyby. Nevyhnuli se jim obránci, útočníci a nakonec ani brankář Patrik Bartošák, proto skóre narostlo z pohledu domácích až na hrozivých 1:5.

"Musíme se z toho ponaučit, to se nesmí stávat. Je to do očí bijící, potom to hatí celý výkon v zápase," neskrýval rozladění Aleš Jergl. "Zápas jsme si prohráli sami. Musíme si k tomu něco říct a do příštího utkání jít úplně jinak nastavení," nabádal útočník poražených.

Obhájci stříbrných medailí se zatím před vlastním publikem trápí, ze sedmi utkání získali jen osm bodů. "Bohužel nám to tam nepadá. Je to pořád o jednom nebo o dvou gólech. Chyba je stále stejná, a to jsou předbrankové prostory, kde musíme být silnější a dorvat tam nějaké góly," velel Jergl.

Zatímco křivka hradeckých výsledků jde po dobrém vstupu do extraligy dolů, v Brně naopak panuje mnohem lepší nálada než na startu soutěže. Pod trenérem Jaroslavem Modrým se Kometa postupně tlačí tabulkou vzhůru a nyní už jí patří šesté místo.

"Hokej jsme zjednodušili, věříme si a jsme v prostorech, kde máme být. To nám pomáhá v sebedůvěře. Taky nás drží Domino," ocenil Cingel brankáře Dominika Furcha, který i v Hradci Králové za těsného stavu úřadoval. "Má super zákroky a dává nám šanci vyhrát," dodal slovenský útočník.