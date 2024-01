Další prohra Mladé Boleslavi? Koncovka nás trápí celou sezonu, mrzelo Maláta

Hokejisté Mladé Boleslavi vedli na ledě mistrovského Třince gólem Sebastiána Maláta (21) ještě v 54. minutě 1:0. Obhájce titulu si ale vynutil trefou Viliama Čacha (25) prodloužení, které rozhodl po třinácti sekundách Martin Marinčin (31) gólem na 2:1.

"Bylo to vyrovnané utkání. Zase jsme vedli, ale nejsme schopni to zabetonovat a dotáhnout k výhře. Bohužel jsme zase inkasovali, v prodloužení nám ujeli a dali vítězný gól. Ten bod je ztráta," uvedl Malát novinářům. "Měli stejně šancí jako my. Koncovka nás ale trápí celou sezonu. Makáme na tom na tréninku a doufáme, že se to otočí," pokračoval útočník Mladé Boleslavi, která dala v soutěži nejméně branek – 66 ve 34 kolech.

Bruslařský klub je v soutěži i proto poslední, ale v novém roce se s Oceláři střetl dvakrát a pokaždé bodoval – ve středu prohrál doma 2:3 po samostatných nájezdech, teď 1:2 v prodloužení. Malát měl prsty ve všech gólech týmu (1+2).

"Svoje body bych raději vyměnili za týmové. Zvedáme se ale každý zápas, nebo se o to snažíme. Musíme dál makat a doufat, že to otočíme," řekl Malát. Doplnil, že od výkonu v Třinci se můžou odrazit. "Tady je to vždy těžké, odsud se moc body domů nevozí. Musíme na to příště navázat, máme v pátek doma Kladno," pokračoval.

I s ohledem na tabulku, ve které má Mladá Boleslav před sebou právě Kladno, půjde o důležitý zápas. "Možná nás to bude chvíli svazovat. Ale nesmíme na to koukat. Musíme se nachystat co nejlépe a doufáme, že to zvládneme," podotkl Malát.

Přehled utkání Třinec – Mladá Boleslav 2:1p