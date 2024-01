Plzeň zničila Olomouc a Vary Litvínov. Třinec si upevnil třetí místo, Sparta je v čele

Plzeň skvěle zvládla první hrací den extraligy nového roku, když doma rozstřílela Olomouc 8:0. Sparta porazila Vítkovice 2:1 a využila šanci posunout se do čela tabulky před Pardubice, které se do nejvyšší domácí soutěže zapojí po návratu ze Spengler Cupu až v pátečním 33. kole. Liberec v přímém souboji o páté místo přehrál České Budějovice 4:1 a Třinec si v Boleslavi po vítězství 3:2 v nájezdech upevnil třetí příčku před Litvínovem, jenž v podkrušnohorském derby schytal debakl 1:6 od Karlových Varů.

Domácí začali aktivně, brankář Sedláček ale zlikvidoval zakončení Söderlunda. Na druhé straně zkoušel otevřít skóre na brankovišti nekrytý Navrátil, ale Pavláta nepřekonal. V 10. minutě udeřilo na druhé straně, když po Holešinského přihrávce skóroval pokusem bez přípravy z levého kruhu Matýs.

Rychle mohl odpovědět Bambula, zblízka ale dorážkou netrefil odkrytou branku. Kohouti promarnili i přesilovou hru, naopak je během ní od další pohromy uchránil pozorný Sedláček proti střele mezi kruhy osamoceného Lva.

V utkání Plzeně s Olomoucí skórovali pouze domácí. Livesport

Do prostřední části vstoupili lépe Indiáni a ve 23. minutě zvýšil bekhendovou dorážkou Pourova pokusu Rekonen na 2:0. O čtyři minuty později navíc před brankou nekrytý Indrák přidal s přispěním teče soupeře třetí gól. Střelecky aktivnější hosté nevyužili ani druhou početní výhodu a v největší příležitosti neuspěl po individuálním průniku tváří v tvář Pavlátovi Navrátil. Domácí trenéři následný nápor soupeře zmírnili oddechovým časem.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky sice domácí neproměnili svoji první přesilovku, ale po technickém přestupku olomoucké střídačky už početní výhodu využil ve 43. minutě po šikovném objetí branky Matýs. Poté Indiáni v poklidu zvládli oslabení a po jeho skončení ve 46. minutě definitivně zlomil odpor Kohoutů ranou od modré čáry Zámorský.

Dvě minuty na to nepovedenou pasáž hostů trvající necelých šest minut dokonal šťastnou trefou Hrabík. Zbytek hrací doby proměnili domácí v exhibici a díky nedisciplinovanosti soupeře bez větších potíží ubránili třetí čisté konto Pavláta v sezoně. Navíc v 57. minutě uspěl ranou od modré čáry exolomoucký Dujsík a o 30 sekund později upravil na konečných 8:0 po elegantním zakončení samostatného úniku Söderlund.

Entrée měli hosté jako ze snu, domácí jako z hororu. V úvodní osmiminutovce padly čtyři branky, první tři dali Západočeši v rozmezí tří minut a 43 vteřin. Kofroň nejprve rozezvučel tyčku, vzápětí už slavili. Litvínov propadl ve středním pásmu a přečíslení dvou na jednoho po učebnicové souhře využili přihrávající Rachůnek a střílející Procházka.

Chybná rozehrávka Severočechů stála za druhým úderem Karlových Varů, ujala se Kofroňova teč před brankou. Pohádkový start Energie stvrdil pohotový švih Beránka ihned po vyhrané buly. Až pak se spící Litvínov probudil a jen 79 sekund poté Koblasa z bekhendové dorážky vrátil své mužstvo zpátky do hry.

Karlovy Vary dostaly ideální příležitost navýšit skóre zkraje druhé třetiny, jenže dvě přesilovky v řadě promarnily. Když domácí kapitán Ondřej Kaše tvrdou ranou po rychlém útoku nastřelil tyčku, odšpuntoval tím tlak Severočechů. Soupeře přestříleli, gólové vyústění jim však chybělo. A to ještě děkovali brankáři Tomkovi, který v poslední minutě druhé části při sólu Rachůnka nenechal puk projít mezi svými betony.

V nástupu do třetí třetiny se ocitl ve vyložené šanci domácí útočník Hlava, ale zblízka minul branku Karlových Varů. Chvíli po něm i Ondřej Kaše. A tak Energie trestala. Podnikla protiútok do rozhozené obrany, Černoch nabil ke vzdálenější tyčce volnému Beránkovi, který překonal přesouvajícího se Tomka. Byla to druhá branka reprezentačního útočníka v zápase a jubilejní 10. v letošním ročníku extraligy.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Jak hosté začali, tak i skončili, drtivě. Jejich koncert zvýraznil Jiskra, který skóroval dvakrát během 29 vteřin, nejprve v přesilovce, pak z dorážky. Donutil tím brankáře Tomka ke střídání, extraligového debutu se tak dočkal dvacetiletý Klika. Litvínov vyšel bodově naprázdno po šesti zápasech.

Byť byl v úvodu zápasu více na puku hostující Třinec, první dvě výraznější šance patřily Mladé Boleslavi. Fořtova střela z pravého kruhu šla těsně kolem tyče, v další akci pak dokonce nastřelil Dvořáček spojnici tyčí Mazancovy branky. A pak udeřilo na druhé straně –⁠ přesilovkový zámek ještě Oceláři v branku nepřetavili, následně ale prostřelil brankáře Růžičku útočník Kurovský.

Hosté si ale vedení užili pouhých 21 vteřin, poté vyrovnal dalekonosnou střelou Filip Pavlík. Jedenatřicetiletý bek si tak připsal nejen první gól v mladoboleslavském dresu, ale také o vůbec první střelecký zápis v aktuální sezoně.

Hosté si vzali vedení zpět v polovině zápasu. Druhou přesilovou hru v zápase využili bleskově, když před brankou zaparkovaný Voženílek v poklidu uklidil do branky pobídku Martina Růžičky.

Ve třetí třetině sice měli domácí opticky více ze hry, hosté ale ji ale díky pozorné obraně už od středního pásma nepouštěli prakticky do žádných šancí a se střelami z větší vzdálenosti pak neměl Mazanec žádné potíže. Tato taktika vycházela hostům až do závěru základní části, kdy dostal trest Mazanec, Bruslaři odvolali brankáře a při hře šest na čtyři vyrovnali. V čase 59:50 se to podařilo Fořtovi, který tak gólově oslavil podpis nové smlouvy.

V prodloužení branka nepadla, a tak musely rozhodnout až nájezdy. Do domácí branky se místo Růžičky postavil Novotný, ale tento tah se Mladé Boleslavi nevyplatil. Třinec využil hned čtyři své pokusy a Oceláři tak získali druhý bonusový bod.

Aktivněji vstoupili do utkání domácí a úvodní šanci měl Najman, leč Hrachovina byl na místě. Českobudějovický brankář bez problému přestál i první přesilovku Liberce. Poté se podobně v početní výhodě vedlo také Motoru. V polovině první třetiny měl dobrou příležitost Valský, ale Král jeho střelu vytěsnil ramenem. Liberecký brankář si následně poradil také s šancí Přikryla.

Ve druhé části hráli Tygři opět v početní výhodě, nedařilo se jim však usadit se v útočném pásmu. Skóre se tak poprvé měnilo až v polovině zápasu. Po přihrávce Bulíře poslal domácí do vedení střelou bez přípravy Flynn. Za dalších 34 vteřin už Severočeši vedli o dvě branky. Filippi vyhrál vhazování přesně na Rychlovského, který se prosadil pohotovou střelou k tyči.

Jihočeši si vzali oddechový čas, ani ten jim však nepomohl. Za další dvě minuty totiž vystihnul chybnou rozehrávku hostující obrany Najman a střelou nad Hrachovinův beton poslal domácí již do třígólového trháku.

Českobudějovičtí mohli snížit zásluhou Beránka, Král však vytáhnul parádní zákrok. Poté se na ledě strhla hromadná mela, porvali se Budík s Kondelíkem a Vlach se Štichem. Následovala přesilovka Liberce, obrovskou šanci měl ale hostující Kubík. Sám před Králem ale ani nadvakrát neuspěl.

Střelci zápasu Liberec –⁠ České Budějovice. Livesport

Motor se ve třetím dějství musel tlačit dopředu a dobrou příležitost měl Přikryl, Král byl ale znovu na místě. Liberečtí se snažili pozorně bránit svůj náskok. Po dobře sehraném přečíslení mohl ještě vykřesat naději Českých Budějovic na bodový zisk Gulaš, Král se však bleskově přesunul a jeho střelu betonem vyrazil.

Necelé tři minuty před koncem třetí části už byl ale krátký na střelu Tomana a závěr utkání dostal nový náboj. Hosté zkusili zápas zdramatizovat při power play, inkasovali ale čtvrtý gól. Skóre uzavřel Vlach.

Hosté ještě nenasadili do branky Júliuse Hudáčka, čerstvá slovenská posila pouze kryla záda Kanaďanu Bowovi. Ten nejprve vychytal trestné střílení hradeckého obránce Blaina po faulu na Perreta, ale v deváté minutě už nestačil právě na Perretovu dorážku v přesilové hře.

S brankami se roztrhl pytel v závěru první třetiny, kdy se skóre měnilo rovnou čtyřikrát. Po Martenetově vyrovnání a první extraligové brance amerického obránce vydržel nerozhodný stav jen 21 sekund, Mountfield se vrátil do vedení zásluhou Estephana a jeho pokračující tlak ukončil sraženou střelou zadák Pavelka. Za hosty však 1,7 vteřiny před sirénou korigoval Tralmaks.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Divoký vývoj skóre se poté uklidnil. Přes větší hradeckou aktivitu měli k důležitému šestému gólu utkání blíž Rytíři, ve vyložených šancích ale proti Melkovi i Tralmaksovi zasáhl Lukáš držadlem hokejky. Východočeši zase prohospodařili obrovskou možnost navýšit vedení v podobě 85 sekund dlouhé přesilovky pěti proti třem.

Kladno v honbě za vyrovnáním začalo soupeře přehrávat, řadu výborných střídání měl i jeho hrající majitel Jaromír Jágr. Brankář Lukáš se spoluhráči však nápor odrážel. To platilo i v závěrečné power play Rytířů, kdy vítězství domácích zpečetil po Okuliarově přihrávce snadnou trefou Jergl.

Ve zraněními, nemocemi a tresty prořídlé sestavě Sparty figurovali dva junioři, osmnáctiletý bek Oliver Samson a stejně starý útočník Jakub Žmola. Extraligového debutu se nakonec dočkal jen Žmola, Samson na pozici sedmého beka se do hry nedostal.

V sedmé minutě šli do vedení Ostravané. Peterek přesměroval Fridrichovu nahrávku mezi Kovářovy betony a oslavil druhý gól v extralize.

Na konci 22. minuty se poprvé vylučovalo. Na trestnou lavici zamířil Pavlák, ale sparťané se bez větších potíží ubránili. A jen co byli znovu v pěti, po rychlé souhře s Najmanem vyrovnal povedenou ranou švihem z kruhu Horák. Dalším hříšníkem v domácích řadách byl ve 27. minutě Krejčík a Pražané udeřili v oslabení. Vondráčkovu nahrávku vypíchl Horák a svižnou střelou na zadní tyčku překonal Machovského.

Střelecky aktivnější byli sice ve druhé části hosté, ale ztroskotávali na brankáři Kovářovi. Ve 35. minutě skončila Vondráčkova teč nad. Kempný těsně před druhou pauzou napálil pravou tyčku za Machovským a hosté měli štěstí i v tom, že si odražený kotouč nesrazil do branky Mikuš.

Ve třetím dějství Sparta pozorně bránila vedení. Ve 46. minutě byl blízko vyrovnání Auvitu, nahozením od modré čáry rozezvučel tyčku. Právě francouzský bek byl pak prvním vyloučeným hráčem hostů, ale přesilovku Pražané nevyužili. Buchtele a Chlapík své šance neproměnili. Vítkovičtí v závěru zkusili dlouhou hru bez gólmana, ale vyrovnat nedokázali.