Druhý zápas v extralize a premiérový gól. Proti Spartě to bylo pikantní, líčil Barinka

Pouhé dva zápasy stačily na první extraligový gól vítkovickému hokejistovi Marcelu Barinkovi (22). Dvaadvacetiletý útočník, který v reprezentační přestávce přišel do Ostravy z německého Iserlohnu, vyrovnával na 1:1, ale jeho tým se nakonec musel Spartě sklonit a podlehl 1:3.

"Doufal jsem v to, že gól přijde co nejdříve, ať se nakopnu. Dneska jsem dostal šanci ve druhé lajně, tak jsem se to snažil splatit a jsem rád, že se to povedlo. Ale lepší by bylo, kdybychom vyhráli," řekl po utkání novinářům Barinka.

Vnuk prezidenta hokejového svazu a bývalého trenéra Aloise Hadamczika po gólu mával na oslavu směrem na tribuny. "Myslím, že dneska tady byla celá rodina. Od dědy až po rodiče. Nikoho jsem ale konkrétně nezdravil, bylo to gesto pro všechny fanoušky," uvedl Barinka.

Barinka navíc v mládeži Spartou prošel a některé hráče ze současného týmu zná. "Já to v hlavě pořád mám. Na Spartě jsem prožil krásné roky v mládeži, takže uvnitř to tam někde pořád je. Pár kluků znám, trénoval jsem s nimi v létě, takže se známe. Určitě to utkání dneska bylo pro mě pikantní," vzpomínal Barinka na tříleté angažmá v letech 2014 až 2017.

S Vítkovicemi však po nezdaru v Olomouci prohrál i druhé extraligové utkání. "Bohužel, další prohra. Myslím si, že jsme na ledě nechali maximum, blokovali střely, bojovali jsme. Musíme věřit, že přijde ten zlomový moment, kdy se to otočí a začnou tam skákat ty výhry. Chtělo by to pár šťastný odrazů, abychom se tlačili do branky a dotlačili to tam. Abychom to tam dostali tou bojovností, a snad nás to otočí," řekl Barinka.

Zatímco v extralize Vítkovice tápou, v Lize mistrů se jim daří a v úterý přes finské Lahti postoupily do čtvrtfinále. "Je to jiná soutěž. My se ale teď musíme soustředit na extraligu. Je pro nás samozřejmě důležitá a snažíme se být úspěšní v obou soutěžích," dodal Barinka.