Dvougólový Koblasa zase dává branky. Tohle čekání bylo delší, než jsem chtěl, řekl

Až v 5. kole se poprvé zapsal mezi střelce hokejový útočník Litvínova Petr Koblasa (30). Nejlepší střelec Severočechů v minulé sezoně se hned dvěma góly podílel na výhře Vervy nad Karlovými Vary a prodloužení neporazitelnosti Litvínova. V rozhovoru s novináři řekl, že to rozhodně není náhoda.

"Loni se ukázalo, že máme silný tým. Razantní změny nepřišly a jsem hrozně rád, že zase šlapeme. Jak jsme v minulé sezoně skončili, tak jsme letos začali. Nebudu říkat, že to je náhoda," uvedl hráč, který v minulém ročníku nasázel 24 gólů v základní části a sedm v play off.

Nyní vyšel v prvních čtyřech kolech střelecky naprázdno. A přiznal, že se mu série bez branky do hlavy vkrádala. "Trošku se mi ulevilo. Může se čekat na gól i déle, ale tohle čekání bylo delší, než jsem chtěl. Necítil jsem se úplně komfortně," přiznal autor 140 extraligových branek. "Doufám, že to odstartuje dobrou šňůru jako loni," přál si.

Statistiky utkání. Livesport

Koblasa se podílel na obratu z 0:1 na 4:1 v první třetině. Jen deset sekund poté, co se Energie dostala do vedení, vyrovnával. Z křídla se natlačil před útočníka Dávida Grígera a u bližší tyčky překonal brankáře Dominika Frodla.

"Hodně nám to pomohlo, na střídačce nezačaly být skleslé hlavy a diváci se hned dostali do fandění," mínil hrdina večera. "Nastartovalo nás to ke skvělé první třetině, kdy jsme dali čtyři góly. Myslím, že letos byla asi naše nejlepší. Už loni jsme měli pasáže, kdy jsme dávali hodně gólů. Jsme rádi, že jsme si to přenesli do nové sezony. Ukázalo se, že to nebyl jen výstřelek, ale že v tom můžeme pokračovat," řekl Koblasa.

Tabulka Tipsport extraligy