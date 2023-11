Faško-Rudáš po premiérovém extraligovém hattricku: Puk si schovám do vitrínky

Útočník Martin Faško-Rudáš (23) se premiérovým hattrickem v extralize podepsal pod výhru Liberce nad Litvínovem. Po utkání, které Bílí Tygři vyhráli 5:2, přiznal, že má ze vstřelených gólů radost, oslavy však přehánět nebude.

"Zatím jsem ještě neměl čas si to pořádně užít, je bezprostředně po zápase. Ale myslím si, že si to v rámci možností užiju, ale zase nemohu lítat dlouho v oblacích. Již v neděli nás čeká další zápas a pak jedu na reprezentaci," řekl slovenský útočník novinářům. "Hattrick mě ale moc těší, je můj premiérový v extralize a puk si určitě schovám do vitrínky ke všem svým trofejím."

Bílí Tygři se v dosavadním průběhu soutěže trápí v přesilových hrách, v pátečním zápase je ale úvodní branka třiadvacetiletého útočníka právě v početní výhodě nakopla k výbornému výkonu.

"Tomáš Filippi a Jardou Vlachem to perfektně sehráli, já dostal přihrávku mezi kruhy a na nic jsem nečekal. Důležité bylo, že nahrávky byly rychlé, z první, a soupeř nestačil zareagovat," popsal svou první trefu Faško-Rudáš, jehož druhý gólový moment přišel ve 38. minutě, kdy skóroval po souhře celé první útočné formace a ukázkově sehraném přečíslení.

"Přebruslili jsme soupeřovu obranu a dobře sehráli protiútok. Já i Kuba Rychlovský máme za úkol hrát rychle, dobře bruslit a vybojovat kotouče. Tomáš Filippi tomu všemu pak dává myšlenku. Myslím si, že je na nás vidět chemie, na ledě si vyhovíme a sedli jsme si spolu i mimo led. Jsem rád, že se nám takto daří a doufám, že v tom budeme i nadále pokračovat," přál si Faško-Rudáš.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Premiérový extraligový hattrick pak účastník světového šampionátu v roce 2021 završil ve vlastním oslabení při soupeřově hře bez brankáře. " Po pravdě jsem na hattrick nemyslel. Chtěl jsem si odvést maximálně svou práci v oslabení a udělat vše proto, abychom neinkasovali a zápas dotáhli do vítězného konce. To se podařilo, takže obrovská spokojenost," radoval se nejlepší hráč utkání.

Litvínov měl skvělý start a od samého začátku sezóny se prezentuje výbornými výkony. Liberec ale potvrdil, že se mu na domácím ledě daří, když nebodoval pouze při úterní porážce 3:1 s Třincem.

"Jsme rádi, že jsme porazili druhý tým tabulky. Hráli jsme teď třikrát za sebou doma a na vlastním ledě nechceme ztrácet body. Po úterní prohře jsme si dali jasný cíl vyhrát zbývající dva zápasy před reprezentační přestávkou. První se nám podařil, v neděli ještě zabojujeme na Kladně a věřím, že budeme také úspěšní," dodal Faško-Rudáš.