Pardubice ve šlágru vrátily Spartě porážku. Litvínov předčil Brno, slaví i Budějovice

Pardubice v 16. kole Tipsport extraligy vrátily Spartě porážku z úvodu sezony, když doma zvítězily 4:3. Ve šlágru na východě Čech padlo během úvodních čtyř a půl minut pět gólů. Třinec prodloužil bodovou šňůru na ledě Liberce, odkud veze triumf 3:1. Litvínov si poradil s Brnem a po dvou porážkách zabraly České Budějovice, které doma přehrály Plzeň. Duel Mladé Boleslavi s Hradcem Králové byl odložen kvůli virovému onemocnění většího počtu hráčů Středočechů.

Více ze hry měl od úvodního buly domácí tým. Plzeňského brankáře Hlavaje rozchytali nepříjemnými střelami Gulaš, Štencel či Doudera. Českobudějovický kapitán záhy usedl na trestnou lavici a ve vlastním oslabení se Toman s Hovorkou řítili sami na jediného obránce, Tomanův střelecký pokus ale skončil na chráničích slovenského reprezentanta. Jedinou velkou šanci hostů v přesilovce měl u pravé tyčky Indrák.

Aktivita Jihočechů se promítla v dalším ostřelování soupeřovy branky a také v přečíslení dva na jednoho, při kterém Gulaš místo přihrávky na Přikryla volil neúspěšný nápřah. V závěru úvodní části sehráli domácí neúčinnou přesilovku, ale po jejím skončení mohl Gulaš otevřít skóre. Jeho pokus z levého kruhu však akrobaticky zneškodnil Hlavaj.

Českobudějovičtí pokračovali v aktivním hokeji také ve druhé části. Brzy si vynutili přesilovku, ale velkým počtem přihrávek snižovali efektivitu svého tlaku. Do brejkové situace se potom dostal plzeňský Šiler a střelou z levého kruhu překonal Strmeně. Další nebezpečný pokus vymyslel z druhé vlny Dujsík. Za tři minuty bylo srovnáno. Kondelík před brankou šikovně zamíchal kotouč a posunul ho doleva Ordošovi, jenž zblízka doklepával do odkrytého prostoru u pravé tyčky, kam se nestihl přesunout Hlavaj.

Bombou z mezikruží se prezentoval Beránek, na opačné straně jel sám od modré čáry Söderlund, ale nepřelstil domácího brankáře. Dvakrát za sebou šel na lavici hanby Kvasnička, hráči Motoru však znovu potvrdili, že jim přesilovky v sezoně zatím nejdou. Nedlouho před druhou sirénou se Jihočechům povedlo přečíslení tři na dva. Obránce Hovorka jako třetí vzadu poslal kotouč švihem kolem Hlavajovy lapačky a zařídil vedení Motoru.

Na začátku třetí třetiny dostal dvouminutový trest plzeňský obránce Laakso a sedm sekund před koncem jeho vyloučení přidal Hanzl třetí gól domácích. Trefil se z pravé strany po sérii rychlých přihrávek. Ve 48. minutě nedokázal Jansa zakončit do odkryté branky, jeden z domácích bránících hráčů v posledním okamžiku vložil hůl do jeho střely. Hosté zapnuli na plné obrátky, nemilosrdně jim však ubíhal čas potřebný ke zkorigování výsledku.

Jihočeši jim mnoho nedovolili i díky dobrému pohybu, kterým se navíc sami dostávali do zajímavých příležitostí. Snahu hráčů Škody navíc přibrzdilo vyloučení Holešinského. Skoro tři minuty před sirénou začala Plzeň opakovaně zkoušet hru bez brankáře, ale šance měli domácí. Kubík váhal se střelou do prázdné branky, kterou mu zblokoval Laakso. Beránek zdálky střílel vedle, při dalším pokusu zblízka už však zakončil Kubík.

Hosté do utkání dobře vstoupili a k vedení jim pomohl i faul Kudrny a využitá přesilovka. Tomka v litvínovské brance překonal Zaťovič. Vyrovnat mohl David Kaše, v dobré pozici ale při zakončení promáchl.

Kometa byla aktivnější v útočném pásmu, druhý gól však nepřidala a ve 12. minutě domácí vyrovnali, když se od modré čáry trefil přesně David Kaše. O minutu později navíc fauloval Vincour a Verva v početní výhodě zásluhou tvrdé střely Jakse otočila skóre.

Oba týmy poté měly šanci změnit stav v dalších přesilovkách, Tomek s Lukešem ale chytali spolehlivě a připsali si řadu dobrých zákroků. V polovině utkání se do slibné šance dostal Válek, třetí branku domácích ale nepřidal. To se podařilo až o tři minuty později Maštalířskému, který potrestal zaváhání Brna na obranné modré čáře. Osmnáctiletý junior si ve čtvrtém startu v soutěži připsal první extraligový gól.

Při Pospíšilově trestu hosty opět podržel Lukeš, jenž dostal na severu Čech šanci teprve podruhé v sezoně. Ve 40. minutě ale domácí přece jen své vedení navýšili, když se prosadil Abdul. Ve 42. minutě však Pospíšil z brejku i přes Czuczmanův faul snížil a hosté se vrátili do zápasu. Navíc byl následně vyloučený Zile a Kometa pokračovala v tlaku. Moses sice trefil jen tyčku, sedm sekund po skončení přesilové hry se ale z dorážky již prosadil.

Místo dalšího tlaku hostů se ale do gólových šancí dostávali následně domácí. Lukeš několikrát výborně zasáhl, v 52. minutě jej ale se štěstím překonal Hlava, od jehož těla se odrazil brněnským gólmanem vyražený puk. Platnost branky rozhodčí kontrolovali hned dvakrát, hosté však neuspěli ani s takzvanou trenérskou výzvou.

Ještě více se přiblížit k jubilejní domácí výhře se mohl Litvínov v 78 sekund dlouhé přesilovce pět na tři, šestou branku ale nepřidal. V závěru se hosté pokusili utkání zdramatizovat při power play, snížit se jim však už nepodařilo a naopak pošesté inkasovali.

První velkou šanci měl domácí obránce Melancon, který se dostal před Mazance, ale forhendovým blafákem jej nepřekonal. Ve 4. minutě až před třineckého gólmana projel Knot, ale Ocelářům pomohla levá tyč. Krále prověřil z pravého kruhu Hudáček. Třinec se ubránil při Daňově vyloučení a po přesilovce ještě otestoval Mazance z brejku z pravého kruhu navrátilec do sestavy Hawryluk.

Na druhé straně stačil Ivan dobruslit unikajícího Daňa a Romanovu střelu kryl liberecký gólman. Po Voženílkově přihrávce pak neměl přesnou mušku z pravého kruhu Pánik. Při trestu Kurovského se Bílí Tygři také neprosadili, i když se na konci přesilovky natlačil před Mazance Rychlovský. Před první pauzou netrefil před Králem Růžičkovu přihrávku Voženílek.

V úvodu druhé části se snažil ze záporného úhlu překvapit Krále střelou o beton Daňo. Král musel krýt i Pánikovu ránu z levého kruhu. Právě při jeho trestu ve 27. minutě trefil Melancon horní tyč a po faulu Marinčina se Oceláři ubránili i 29 sekund ve třech proti pěti.

V čase 31:24 při Nedomlelově vyloučení se už domácí radovali. Birner nabil na pravý kruh Bulířovi a rána probuzeného střelce skončila za přispění Smithovy nešťastné teče za Mazancem. Za 87 sekund se domácí radovali podruhé, ale předčasně. Ivanovu tečovanou střelu usměrnil ze vzduchu za třineckého gólmana Birner, ale podle sudích Sýkory a Jaroše po dlouhém zkoumání videa se tak stalo vysokou holí.

Za dalších 19 sekund bylo vyrovnáno. Marinčinovo behkendové nahození od mantinelu protečoval Daňo k volnému Hudáčkovi a Král poprvé kapituloval. Při vyloučení třineckého kapitána Vrány pomohla po Budíkově ráně od modré čáry opět horní tyč.

Ve třetí třetině se čekalo na velkou šanci do 48. minuty, kdy se natlačil před Krále Voženílek, ale puk přes jeho betony neprotlačil. Potom kryl liberecký gólman Marinčinův pokus z pravého kruhu. Po faulu Faška-Rudáše si zahráli Oceláři první přesilovku v utkání. Král zastavil levým betonem Voženílkovu dorážku a při Marinčinově ráně od modré čáry mu pomohla horní tyč. Mazanec potom vytěsnil Knotovu střelu.

Nakonec udeřil Třinec a po Růžičkově sraženém pokusu Voženílek doklepl puk do odkryté branky. Bílí Tygři se marně snažili dohnat ztrátu. Při Králově pobytu na střídačce naopak pojistil výsledek Pánik.

Do sestavy Pardubic se vrátil útočník Adam Musil, který po zranění odehrál svůj první zápas v tomto ročníku. Sparta naopak postrádala Mozíka a Řepíka, z rodinných důvodů chyběl Kestner. Úvod divákům nabídl pět gólů v rozmezí necelých čtyř minut, Pardubice vedly v čase 4:29 už 3:2.

Po 29 sekundách duelu byl vyloučen Forman ze Sparty a Dynamo zásluhou přesné trefy Říčky využilo přesilovku. Když potom usedl na trestnou lavici hostující Kousal, dokázala Sparta vyrovnat v oslabení po úniku dvojice Lajunen, Buchtele. Jenže ještě ve stejné početní výhodě znovu pálil z prostoru kruhů Říčka. Nejprve do tyčky a potom podruhé překonal brankáře Kováře.

To rozhodně nebylo vše, za dalších 20 sekund Sparta vyrovnala, když Forman před brankou našel Chlapíka. Po minutě pak pardubický Cienciala zachytil sparťanskou rozehrávku a sám proti Kovářovi zakončil. Brankář Sparty zamířil na střídačku po třech inkasovaných gólech a bez jediného úspěšného zásahu, své místo přenechal Kořenářovi. Svou první přesilovku pak hráli i Pražané, ale stav 3:2 se již v první třetině nezměnil.

I po přestávce pokračoval zajímavý a napínavý souboj. Gólem neskončil velký závar Pardubic, soupeři pak zatápěla i Sparta. Na straně Dynama nebezpečně zakončili Adam Musil nebo Paulovič, ale Kořenář stále držel čistý štít. Další zákroky předvedl i pardubický Will, na něhož nevyzrál ani Kempný v závěru druhé třetiny.

Spartě se povedlo vyrovnat ve 43. minutě, kdy Will nejprve vyrazil střelu Chlapíka, ale stejný hráč už další pokus využil. Netrvalo to dlouho a Dynamo se vrátilo do vedení, když po přechodu do útočné třetiny našel Cienciala Kauta, jenž zamířil přesně.

Pardubičtí se potom bránili v oslabení, z toho 23 sekund ve třech. Potom se situace obrátila, ještě delší úsek hráli ve dvojnásobné početní výhodě Východočeši, ale těsný rozdíl ve skóre trval dál. Hosté, kteří měli v utkání více střel na branku než soupeř, neuspěli ani v další přesilovce či v závěrečné hře bez brankáře.