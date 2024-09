Hezký pocit dát doma před našimi fanoušky dva góly, těšilo litvínovského Guta

Litvínovský útočník Michal Gut (22) za celou minulou sezonu nastřílel jen tři góly, ale v dnešním zápase úvodního kola extraligy oslavil hned dva. Pomohl tím k vítězství 4:2 nad Hradcem Králové. Svých branek si v rozhovoru s novináři považoval, ale nepřeceňoval je.

"Nemůžeme dělat závěry po jednom zápase," řekl centr třetí útočné formace Severočechů po svém prvním dvougólovém večeru v nejvyšší soutěži. Domácím zařídil obrat na 2:1. Nejprve se prosadil díky pohotové dorážce, pak využil přesilovou hru tečí střely kapitána Matúše Sukeľa. "Jednou se mi puk odrazil před prázdnou branku, podruhé mi trefil hůl. Je hezký pocit dát doma před našimi fanoušky dva góly," zdůraznil.

Útočil i na hattrick, další jeho pokus přeletěl horní tyčku. "V hlavě to člověk měl, ale spíš jsem myslel na vítězství, to je nejdůležitější," uvedl. Rodák z Kadaně vedl třetí útok s dvěma Matěji - Pekařem a Maštalířským - na křídlech. "Máme mladou lajnu a snažíme se dát do hry energii. Prostě lítat, v útočném pásmu třeba i něco sehrát. Spolupráce je zatím dobrá," pochvaloval si.

Statistiky utkání. Livesport

V minulém extraligovém ročníku skóroval jen třikrát, v předminulém čtyřikrát. Letos slyšel chválu už v přípravě, která mu vyšla. "Ale vážně jde jen o jeden zápas, čeká nás dalších 51, nemůžu se z toho tak moc radovat. Chci v tom pokračovat," uvedl Gut. Oproti minulým sezonám změnil myšlení. "Trošku jsem zklidnil hlavu. Nedávám si bodový cíl, prostě chci v týmu vydržet jako mladý hráč co nejdéle."

Dokonce dostal prostor i v přesilovkové formaci. "Loni jsem na přesilovce jen zaskakoval, teď jsem v ní od začátku. Budu bojovat, abych v ní zůstal," řekl Gut. Vstřebává rady od hvězdného útočníka Ondřeje Kašeho. "Známe se z Kadaně, dost mi radí, já se ho ptám. Spoustě kluků v kabině pomáhá. Je to mistr světa, hráč z NHL, velké jméno, ještě můj dobrý kamarád. Já i celý klub jsme rádi, že je u nás," dodal Gut.