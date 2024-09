Smejkal proti Kladnu otevřel skóre. To si můžu odškrtnout a soustředit se na tým, řekl

Dvě velké ofenzivní posily hokejistů Pardubic pomohly v úvodním kole k výhře nad Kladnem. Útočník Jiří Smejkal (27), který v minulé sezoně působil v Ottawě v NHL a na farmě v Belleville v AHL, otevřel skóre. Kapitán letošních mistrů světa z Prahy Roman Červenka (38) svůj návrat do extraligy po osmi letech ozdobil dvěma asistencemi.

"Měli jsme toho celkem dost a mohli jsme přidat i další góly. Samozřejmě jsem rád, že jsem hned vstřelil branku. To si můžu odškrtnout a soustředit se spíše na týmové výkony," řekl Smejkal novinářům. Trefil se v osmé minutě, kdy mu předložil ideální nahrávku Lukáš Sedlák.

Důležitá trefa zbrzdila nadějný úvod utkání ze strany Kladna. "Říkali jsme si, že na nás vlítnou. Stejně prvních pět šest minut od nás nebylo v pořádku, pak jsme dali gól a už to nepustili," uvedl Smejkal. "Až na první dvě střídání, kdy nás tam soupeř docela zavřel, to bylo dobré. Myslím, že jsme pak zápas měli pod kontrolou," dodal sedmadvacetiletý útočník.

Smejkal hrál v prvním útoku Pardubic se Sedlákem a Červenkou. "Je to jeden z nejlepších hráčů v Evropě, speciálně na přesilovku. I když nám Kladno nedalo moc prostoru, tak jsme si s tím poradili. Prosadili jsme se, to je důležité," sdělil novinářům Smejkal.

Červenka v extraligové premiéře za Pardubice byl u dvou gólů. "Oba jsou výborní hráči, ale pořád je velký prostor ke zlepšení. Postupem času získáme ještě větší návyky a budeme o sobě vědět ještě víc," řekl k souhře elitního útoku Dynama.

Pardubice do sezony vstoupily jasným vítězstvím. "Nemyslím si, že bychom hráli super zápas, ale bylo to kontrolované. Když jsme odskočili na 3:0, tak už to bylo v klidu. V příštích zápasech musíme být ještě lepší. Je dobré, že je na čem pracovat. Věřím, že se to bude zlepšovat," dodal Červenka, jenž po pěti sezonách opustil celek Rapperswil.