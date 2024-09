Pardubice převálcovaly Kladno, Mladá Boleslav otočila čtyřmi góly zápas proti Olomouci

Extraligové celky mají za sebou první zápasy nové sezony. Největším středečním tahákem byl střet Pardubic s Kladnem, kde si Jaromír Jágr (52) ve své nejspíš poslední sezoně připsal asistenci, prohře 1:5 ale nezabránil. Impozantní otočkou z 0:2 na 4:2 pak rozradostnili své fanoušky hráči Mladé Boleslavi, kteří zdolali Olomouc. Stejné skóre svítilo na tabuli v Litvínově, kde domácí tým i díky dvěma trefám Michala Guta (22) přemohl Mountfield HK.

Na první výraznější moment zápasu si museli fanoušci počkat až do 15. minuty, kdy se mírně aktivnější hosté dostali do vedení. O 82 sekund později se Hanáci prosadili podruhé, když si zblokovaný puk našel nejrychleji Pavel Musil. Do druhé třetiny však domácí vstoupili lépe a utkání vyrovnali. V 55. minutě pak dokonal obrat Středočechů Adam Jánošík, který vystihl chybnou olomouckou rozehrávku. Šanci na možnou power play vzal hostům Dominik Lakatoš.

Střelci utkání. Livesport

Hokejisté Českých Budějovic si připsali ve vzájemných duelech šestou výhru za sebou. Svůj návrat do Motoru po čtyřech letech ozdobil čistým kontem brankář Milan Klouček, který přišel v létě z Pardubic a minulou sezonu dochytal v Plzni. O branky se postarali Martin Beránek, Milan Gulaš a Jan Ordoš. Nový kouč Energie Pavel Patera se při své premiéře bodové zisku nedočkal.

Statistiky utkání. Livesport

Semifinalista minulého ročníku z Litvínova musel utkání otáčet a povedlo se mu to i díky dvěma gólům dvaadvacetiletého útočníka Michala Guta. Svojí první brankou v české nejvyšší soutěži k tomu přispěl také kanadský obránce Kevin Czuczman. Necelých šest minut před klaksonem Hradec Králové zkusil při přesilové hře odvolat gólmana, aby získal výhodu šesti proti čtyřem, ale nevyplatilo se mu to. Ondřej Kaše, letošní mistr světa, se ze středního pásma trefil do prázdné branky a definitivně rozhodl.

Statistiky utkání. Livesport

Hokejisté Plzně v soutěžní premiéře pod novým koučem Josefem Jandačem dosáhli v úvodním kole nejvyšší soutěže vítězství 3:2 v prodloužení na ledě Vítkovic. Západočeši dvakrát dotáhli jednobrankovou ztrátu, aby v 62. minutě utkání strhli na svou stranu zásluhou první extraligové trefy ukrajinského obránce Igora Merežka. Premiéra nového trenéra Vítkovic Davida Bruka tak naopak skončila ziskem jednoho bodu.

Statistiky utkání. Livesport

O góly Pardubic se podělili hráči z první a druhé útočné formace. Dvakrát se prosadil Martin Kaut, který si navíc připsal i asistenci. Další útočník Roman Červenka ozdobil svůj návrat do české extraligy po osmi letech dvěma přihrávkami. U jediné branky Rytířů asistoval dvaapadesátiletý majitel klubu Jaromír Jágr.

Už do 7. minuty získali Bílým Tygrům dvoubrankový náskok slovenští útočníci Róbert Lantoši a Martin Faško-Rudáš z prvních gólových příležitostí utkání. Snaha o zvrácení vývoje duelu Brňanům nešla upřít. Na střely byli i lepší, ale zlobila je efektivita. Snížení se domácí přeci jen dočkali ve vlastním oslabení. Jakub Konečný ujel ve dvojici s Jakubem Kosem, který pokořil Petra Kváču. Hokejisté z Brna se snažili s výsledkem ještě něco udělat, času už ale bylo málo a Liberec těsné vedení uhájil.