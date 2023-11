Hradec vyřadil z kádru gólmana Bartošáka, nedostavil se na trénink ani na sraz před zápasem

Patrik Bartošák bude mít co vysvětlovat.

Vedení extraligových hokejistů Hradce Králové vyřadilo z kádru brankářskou jedničku týmu Patrika Bartošáka (30). Ten už chyběl v pátečním zápase proti Kladnu (2:1). Svůj krok dnes klub potvrdil na vlastních internetových stránkách. Podle informací Livesport Zpráv měl Bartošák cestou na páteční dopolední rozbruslení menší autonehodu.

Se svým vozem narazil do dopravní značky, rozbruslení nestihl, načež trenérům slíbil, že dorazí alespoň na odpolední sraz před utkáním. Nicméně nedostavil se ani na něj. O pátečních událostech i své aktuální situaci by měl Bartošák v pondělí mluvit s vedením. To mezitím povolalo jako jeho náhradu Jakuba Soukupa z Kolína, jenž v pátek kryl záda Janu Lukášovi.

Web sport.cz přinesl informaci o tom, že Bartošák usedl za volant pod vlivem alkoholu. "Klub v tuto chvíli může sdělit pouze to, že se hráč nedostavil na páteční dopolední trénink a také na sraz před večerním zápasem proti Kladnu," uvedli Východočeši v oficiálním prohlášení. Podle serveru isport.cz čeká klub na informace od policie. K vedení se mělo dostat, že byl Bartošák chycen ve vozidle a že porušil zákon.

Konkrétní informace však Východočeši nezveřejnili. "Zprávy, které se objevily v médiích, nemůže klub v tuto chvíli potvrdit, protože oficiální informace o včerejším dopravním přestupku Patrika Bartošáka nemá. Vedení Mountfieldu HK je s ním v kontaktu, hráč je aktuálně postaven mimo kádr A mužstva," uvedli představitelé klubu s tím, že až budou mít další podrobnosti, vyjádří se k nim.

Bartošák přišel do Hradce Králové před sezonou z Finska jako náhrada za Matěje Machovského, jenž zamířil do Vítkovic, a stal se jedničkou týmu. Doposud odchytal 17 zápasů s úspěšností 91,88 procenta a průměrem dvou inkasovaných branek na utkání. Čtyřikrát udržel čisté konto. I s ohledem na jeho výkony klub na začátku měsíce uvolnil málo vytíženého Henriho Kiviaha do Finska a na jeho místo přivedl Lukáše.

Teď tak trenérům zbyli k ruce dva náhradníci. A nelehkou situaci řeší i Bartošák. Hráče s 18 starty za národní tým a účastníka mistrovství světa 2019, na němž nastoupil k šesti zápasům, totiž obcházely zvěsti o problémech za volantem už letos v létě. Podle nich mu policie dokonce odebrala řidičský průkaz, na což gólman reagoval tak, že se s dokladem nechal vyfotit.