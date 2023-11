Série neprůstřelnosti? Bylo by pikantní, ji proti Třinci prodloužit, těšilo Bartošáka po výhře

Brankář Patrik Bartošák (30) udržel podruhé za sebou čisté konto a pomohl hokejistům Hradce Králové k výhře na ledě Mladé Boleslavi 3:0. Mountfield naplno bodoval potřetí za sebou a navázal na vydařené výkony před reprezentační přestávkou. Středočechy vedl poprvé nový hlavní trenér Richard Král (53), což ale Bartošák nepovažoval za důležité, jak řekl v rozhovoru s novináři.

"Určitě jsme se nebáli toho, že má Boleslav nového trenéra. Připravovali jsme se na ně stejně jako na ostatní. A jestli mají nového trenéra, nebo ne, to pro nás nehrálo roli. Samozřejmě jsme se o tom zmínili, ale že bychom se klepali, jaká Boleslav na nás nastoupí, to ne," řekl Bartošák.

Za klíč k úspěchu označil v lehké nadsázce vyšší počet vstřelených branek. "Věděli jsme, že jsou pod jakousi dekou, takže budou bojovat a budou se snažit jít za každým gólem. Věděli jsme, že když budeme hrát svoji zodpovědnou a zabezpečenou hru, máme velkou šanci domácí porazit. A to jsme dnes taky udělali," podotkl.

Bartošák si v utkání připsal jen 18 zákroků, přičemž nejméně práce měl na začátku. "V první třetině jsem byl spíš studenej, šla na mě jedna dvě střely. Ve druhé části jsme hráli možná roztaženěji, než jsme chtěli, a domácí jsme dostali trochu do zápasu. Dali jsme jim pár šancí, pár přesilovek. Tam jsem se do toho fyzicky dostal a trochu se i zahřál. Naštěstí jsme to udrželi na nule," řekl Bartošák.

Odchovanec Kopřivnice čelil v první dvacetiminutovce jen třem střelám. I když většina fanoušků ve Škoenergo areně čekala v úvodu aktivitu domácích, Bartošák ne.

Přehled utkání Mladá Boleslav – Mountfield HK 0:3

"Abych pravdu řekl, já nikdy nic nečekám. Pokaždé se všichni v týmu připravíme tak, abychom hráli to, co chceme. Od žádného soupeře nic moc neočekáváme, nic moc si neříkáme, jak na nás soupeř vletí. Dneska na vás může vletět v podstatě každý. Že se to tu nestalo, je zajímavé, ale my se hlavně soustředili na to, ať hrajeme podle našich not," vysvětlil.

Navázal na nulu z Litvínova

Bartošák čistým kontem navázal na nulu z Litvínova. "Určitě je to povzbuzení, balzámek na duši po sérii, kdy jsme ztráceli body. Teď vyhráváme s jedním gólem vzadu nebo s nulou, což je pro nás všechny znamení, že asi něco děláme dobře. A že bychom se měli držet směru, který jsme poslední dobou nastolili," podotkl.

Královéhradečtí hráči již po předchozí výhře mluvili o tom, že chtějí konsolidovat výkony a pravidelně bodovat. Aby nebyli na výsledkové houpačce. "Dneska v Boleslavi jsme to naprosto předvedli. Až na pár pasáží v přesilovkách, kdy si šance vypracovali. Jinak jsme byli jednoznačně lepším týmem a navázali na výkony z posledních kol před repre pauzou," řekl Bartošák.

Účastník olympijských her i mistrovství světa, který se do extraligy vrátil před sezonou z Finska, by se vůbec nezlobil, kdyby sérii neprůstřelnosti ještě prodloužil. "V pátek hrajeme doma s Třincem, bylo by pikantní, kdyby se to povedlo prodloužit. Ale na to se nesoustředím, dívat se musíme na cestu, kterou jsme si nastolili. A pokračovat v ní. Sbírat hlavně konzistentně body," dodal Bartošák, který v minulosti v Třinci působil.