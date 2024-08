Jágr nejspíš nestihne start extraligové sezony, při tréninku si poranil stehenní sval

Hvězdný útočník a majitel extraligového Kladna Jaromír Jágr (52) se zranil a s největší pravděpodobností bude Rytířům chybět na startu sezony. Hokejová legenda ve videu na svém instagramovém účtu uvedla, že si minulý týden natrhla zadní stehenní sval a tři až šest týdnů bude mimo hru.

Kladno ve čtvrtek hraje čtvrtý přípravný zápas před novou extraligovou sezonou a Jágr ještě ani jednou nenastoupil. "Vím, že se ptáte na to, proč nehraji přípravná utkání. Bohužel jsem se zranil. Vím, že jste mi hodně fandili a i kvůli vám se nevzdám a trénuji i tak. Vrátím se co nejdřív," řekl Jágr.

Olympijský vítěz z Nagana před časem ohlásil, že se chystá na svou poslední sezonu a chce se dobře připravit. Přiznal, že jej fyzioterapeut Pavel Kolář, se kterým dlouhodobě spolupracuje, varoval, aby do tréninku nezařazoval prvky, na něž není zvyklý, ale neposlechl ho.

"Šel jsem si zaběhat. Ne sprinty, co jsem dělal do kopce, ale normální sprinty. Ještě jsem si dal závaží na kotníky a utrhl jsem si hamstring. Asi před pěti dny," uvedl Jágr s tím, že zranění by jej mělo limitovat až šest týdnů. "Uvidíme, jak se to bude hojit," řekl dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru.

Slavný kladenský odchovanec je naštvaný sám na sebe. "Připravoval jsem se, hodně jsem shodil a na ledě jsem se cítil docela dobře. Teď se to zastavilo a budu zase začínat od začátku," řekl Jágr, jenž se plánuje připravovat i nadále. "Určitě se na to nevykašlu, když jsem se tomu tolik věnoval. Budu dělat věci, při kterých mě to nebolí. Tři nebo šest neděl ale nebudu na ledě," dodal a doufá, že se jeho zdravotní stav zlepší rychleji.

Program Kladna. Livesport

Extraligová sezona začne ve středu 18. září, Kladno se v 1. kole představí na ledě Pardubic. O dva dny později přivítá doma pražskou Spartu.

Program Tipsport extraligy