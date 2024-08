Hokejové přípravy: Třinec, Litvínov a Pardubice dál vítězí. Západočeské derby ovládly Vary

Hokejisté mistrovského Třince, Pardubic i Litvínova drží v přípravě na extraligový ročník neporazitelnost. Oceláři doma přehráli Slovan Bratislava 8:4, Dynamo porazilo Žilinu 3:2 a Verva vyhrála na ledě Liberce 3:2. Další úspěšný zápas si připsala Sparta nebo Karlovy Vary, které v západočeském derby vyhrály v Plzni.

Třinec byl již čtvrtým extraligovým týmem, který se utkal s bratislavským Slovanem a stejně jako České Budějovice uspěl. Hattrickem se pod výhru Ocelářů podepsal slovenský útočník Patrik Hrehorčák, dvakrát se mezi střelce zapsali Marko Daňo a Daniel Kurovský. Slovanu k úspěchu nepomohly ani tři góly kanadského útočníka Mitchella Hoelschera.

"Naposledy jsem dal hattrick v juniorce tady za Třinec. Bylo by to lepší normálně v extraligovém zápase, ale i takhle v přípravě to samozřejmě potěší. Já moc gólů nedávám, je super začít takhle. Snad to bude pokračovat," řekl na klubovém webu Hrehorčák.

Sparta odehrála již pátý přípravný zápas a zatím prohrála jen po samostatných nájezdech s Plzní. O výhře 3:0 nad Českými Budějovicemi rozhodli Pražané ve třetí třetině, ve které vstřelili všechny góly. Čisté konto udržel brankář Jakub Kovář, kterého potěšilo, že dostal šanci nastoupit. Pochází totiž z nedalekého Písku.

"Je to příjemné. Člověk ví, že se na něj přijeli podívat lidi, které zná. Měl jsem na tribuně spoustu kamarádů z Písku i rodinu, takže si člověk nechce udělat ostudu. Chcete jim ukázat, co jste se ve světě naučil," řekl Kovář. Sparta ze hry neinkasovala třetí zápas za sebou.

Plzeň přivítala Karlovy Vary a poprvé neuspěla. Energie o výhře 4:2 rozhodla až v samotném závěru, vítězný gól vstřelil v 57. minutě sedmnáctiletý útočník Vojtěch Čihař, poslední slovo měl při power play Tomáš Redlich.

Další zápasy

Rovněž 2:4 prohrál doma i Hradec Králové s Mladou Boleslaví. Mountfieldu nepomohl ani premiérový gól letní lotyšské posily Oskarse Batny, dvě branky Bruslařů vstřelil obránce Filip Pavlík, jenž v minulosti na východě Čech působil. Litvínovu pomohla posila ze Slovenska, na ledě Bílých Tygrů se dvakrát prosadil útočník Matúš Sukel'.

Pod výhru Pardubic nad Žilinou se premiérovým gólem v dresu Dynama podepsal útočník Jiří Smejkal, jenž se do extraligy vrátil v létě ze zámoří. Poprvé za Východočechy nastoupila další posila, reprezentační kapitán Roman Červenka. Kladno porazilo americký univerzitní tým McGill Redbirds 4:1, dvěma góly se na tom podílel útočník Ondřej Bláha.

Výsledky přípravných utkání