Kometa díky dvěma gólům Pospíšila zvítězila v Litvínově a nejlepší čtyřku má na dosah

Brno ve 42. kola Tipsport extraligy vyhrálo v Litvínově 3:2 a na rozdíl dvou bodů se přiblížilo nejlepší čtyřce. Aktuálně drží poslední místo zaručující přímý postup do čtvrtfinále play off právě Severočeši, kteří však mají o utkání víc. Osmou výhru Komety z posledních devíti zápasů dirigoval dvěma góly Kristián Pospíšil.

Domácí se sice v úvodu ubránili při Kirkově vyloučení, ale v čase 4:21 už Kometa otevřela skóre. Litvínov nedostal puk z obranného pásma, Okál našel z otočky neobsazeného Mosese a ten prostřelil Zajíčka mezi betony. Vyrovnat mohl po Hlavově přihrávce zpoza branky osamocený David Kaše, ale Furch zasáhl. Další možnost měl Koblasa a v přesilovce prověřili brněnského gólmana David Kaše a Kirk.

Při Baránkově vyloučení nadělala problémy Zajíčkovi Šcotkova střela, kterou vytěsnil až s pomocí tyče. Při Ščotkově trestu se nejdříve dostal do šance v oslabení Kollár, jenže na litvínovského gólmana nevyzrál. Neprosadili se ani domácí. V čase 19:31 se sice radovali, ale předčasně. Zeman zamířil do odkryté branky poté, co Furcha srazil Hlava. Sudí rozhodnutí o neuznání branky nezměnili ani podle videa po trenérské výzvě Vervy.

Domácí se tak na přelomu první a druhé třetiny ubránili v oslabení. Potom se ocitl před Zajíčkem Vincour, ale trefil pravý beton litvínovského gólmana. Ve 26. minutě Severočeši vyrovnali, když Zemanovu střelu tečoval David Kaše. Vzápětí Litvínov nevyužil přesilovou hru a po návratu z trestné lavice ujel Pospíšil, který však zakončení s hokejkou mezi nohama Zajíčka nepřekvapil. Před pauzou při signalizovaném vyloučení hostů ještě neuspěl nadvakrát Zile.

Moro strávil po pauze na trestné lavici jen 33 sekund. Jaks přihrál na levý kruh Koblasovi, který 20. trefou v sezoně opět vylepšil své maximum v kariéře a v čele tabulky střelců se dotáhl na vedoucího Lukáše Radila z Pardubic. Ve 46. minutě Kollár vyhrál vhazování na Pospíšila a ten pohotovou střelou vyrovnal na 2:2.

Vrátit Litvínovu vedení se pokusil po individuální akci Abdul a další možnost měl Kudrna. V 54. minutě odešel Zbořil po srážce se Zygmuntem do šatny. V čase 55:28 opět Pospíšil po rychlém protiútoku překonal Zajíčka z pravého kruhu střelou na lapačku a rozhodl. Při závěrečné power play nepřekonal v poslední šanci Furcha Hlava.

