Potřeboval bych s Libercem hrát ob zápas, řekl Řepík. Má všechny góly proti nám, glosoval Pešán

Kapitán Michal Řepík (35) nasměroval hokejisty Sparty ve středeční předehrávce 48. kola extraligy proti Liberci za výhrou 4:1. Využitou přesilovkou otevřel skóre a z gól se radoval po sedmi zápasech. Pražané zdolali Bílé Tygry potřetí za sebou a Řepík se na tom pokaždé podílel brankou. V rozhovoru s novináři uvedl, že by rád hrál proti Liberci častěji.

Naposledy se před středečním utkáním trefil 12. ledna. Shodou okolností právě na ledě Liberce, kde sparťané vyhráli 4:3. Také tehdy byl prvním střelcem zápasu. "Nevím, zda je Liberec můj oblíbený soupeř, ale potřeboval bych s nimi hrát minimálně ob zápas. Jsem rád, že mi to tam konečně zase spadlo a mohl jsem pomoct týmu. Na druhou stranu - není to tady o tom, jestli bude Řepík dávat góly," uvedl Řepík.

"Gratuluju Michalu Řepíkovi, který má v sezoně na kontě tři góly a tři má proti Liberci," glosoval s nadsázkou na tiskové konferenci kouč Severočechů Filip Pešán, jak se zkušenému útočníkovi daří proti klubu, jehož dres v minulosti oblékal.

Realita je taková, že Řepík má na kontě 13 zásahů od začátku sezony, ale už jen velmi těžko se vyšplhá k vyrovnaným číslům ze základní části předchozích čtyř ročníků, v nichž nastřílel 23, 26, 24 a 25 branek. "Samozřejmě se snažím, očekává se to ode mě. Snažím se střílet a dávat góly, ale na druhou stranu chci vyhrávat, to je to nejdůležitější," řekl Řepík.

Spartu táhne více hráčů, adept na titul má v ofenzivě velkou sílu. "Je tady opravdu spousta kvalitních hráčů, kteří mohou dávat góly. A já doufám, že si to schováme i do toho konce sezony a půjde nám to," uvedl Řepík.

Při zakončení po krásné nahrávce od Romana Horáka si počínal jako kanonýr v tom nejlepším rozpoložení. I když střílel do odkryté branky, bez přípravy zacílil přesně z takřka nulového úhlu. "Krásně mi to tam naservíroval. Nemůžu říct, že bych přesně věděl, kam střílím, ale chtěl jsem to hodit na bránu. A jak ho 'Horyna' zmrazil, tak on se tam nestihl přesunout. Otevřelo se mi to tam, nebylo už kam nahrávat, takže jsem měl jasno, že vystřelím. Jsem rád, že mi to propadlo do brány," popsal souhru s Horákem.

Sparta absolvuje hodně zajímavou pasáž proti silným soupeřům. V neděli zdolala doma obhájce titulu Třinec (5:1), ve středu Liberec, v pátek se představí v aréně spolufavorita na zlato Pardubic.

"Je to teď trošku specifické i v tom, jak se blíží závěr základní části. A je to znát. Všechny týmy o něco hrají; buď spodek tabulky, nebo o místo v předkole, o první čtyřku... Pardubice vévodí tabulce, takže další obrovsky těžký soupeř a pro nás další skvělá zkouška před play off. Co si přát více, než jet právě tam. V pátek se budeme snažit jim to znepříjemnit a vyhrát," uvedl Řepík.

Středeční výhra těšila Pražany o to víc, že utkání bylo součástí charitativního projektu Sparta vzdává hold a přihlíželo mu takřka 16 tisíc diváků. "Byla tady výborná kulisa, tato akce je vždycky fajn a myslím, že byla ze strany klubu zase velmi podařená. Jsme rádi, že se nám podařilo uhrát vítězství v obou utkáních. A speciální dresy byly stoprocentně jedny z nejlepších, ne-li úplně nejlepší. I co jsem se bavil s lidmi, hrozně se jim líbily a myslím, že si je budou i hodně objednávat," řekl Řepík.