Kořenář pomohl Spartě k výhře čistým kontem. Snad z toho budeme těžit všichni, věří

Brankář Josef Kořenář (26) se 20 úspěšnými zákroky a čistým kontem podepsal pod výhru Sparty v prvním kole Tipsport extraligy nad Třincem 3:0. V rozhovoru s novináři následně přiznal, že je rád, že Pražané dobře vstoupili do sezony a dali zapomenout na předešlé nevýrazné výkony v Lize mistrů, kde v závěru minulého týdne dvakrát za sebou prohráli.

"Vyhráli jsme za tři body, což je na začátku sezony důležité. Jsem rád, jak jsme k tomu přistoupili. Máme za sebou dva těžké zápasy v Champions League a úplně se nám to nevyvedlo. Navíc tam bylo náročné cestování," hodnotil Kořenář. "Z Berlína jsme přijeli v pondělí ve tři čtyři ráno, v pondělí si dali rychlý trénink a odpoledne odpočinek. Myslím si, že jsme všichni rádi, že jsme to takhle zvládli."

Pražané se dostali do vedení již po 41 sekundách, kdy otevřel skóre finský útočník Miikka Salomäki. "Určitě nám to pomohlo. Kdybychom ale měli trochu více štěstí, mohli jsme jít po první třetině do vedení za stavu 3:0. Bohužel to ale tak nebylo," poukázal na převahu Sparty v první části hry.

Domácí se ale prosadili jen jednou a ve druhé třetině byli aktivnější Oceláři. "Přehrávali nás a my jsme dělali chyby. Ale přežili jsme ji. O druhé přestávce jsme si k tomu něco řekli a vrátili se zpět ke hře, kterou jsme hráli v první třetině, což bylo lepší," oddechl si Kořenář.

Rozhodující moment přišel v 53. minutě, kdy v přesilovce skóroval obránce Aaron Irving. Kanadský bek se navíc tvrdou střelou prosadil poté ještě jednou. "Takhle na nás střílí každý trénink, takže jsme rádi, že si také zastřílel v zápase, protože občas mu to v utkáních lítá vedle nebo do betonů. Dnes to konečně vymetl," usmíval se sparťanský gólman.

Kořenář udržel při premiéře čisté konto, nulu ale nepřeceňoval. "Chytalo se mi dobře, i když nervy tam trošku byly. Je začátek sezony, předehrávka, všechny oči dnes byly na nás. Psychicky mi asi nula pomůže, ale vždy je to zásluha týmu. Věřím, že teď z toho budeme všichni těžit," přál si Kořenář.

Souboj aspirantů na titul byl i reprízou semifinále play off minulé sezony, ve které Třinec dokázal otočit stav série z 0:3 na 4:3 a postup do finále slavil v dramatickém sedmém duelu v O2 areně. Pražané to ale podle Kořenáře už neřešili. "Vůbec. Je to nová sezona a co bylo, bylo. Už s tím stejně nikdo nic nenadělá, takže před zápasem o tom nepadlo ani slovo," uzavřel.