Hokejová extraliga večer startuje svůj nový ročník. Už 32. edice samostatné české nejvyšší soutěže začne zápasem Sparty s mistrovským Třincem. Televizní přenosy budou pro fanoušky zajišťovat O2 TV Sport a ČT Sport a právě experti obou stanic Roman Málek (46) a Milan Antoš (54) se podělili pro Livesport Zprávy o svůj pohled na nadcházející sezonu.

Milan Antoš odehrál v české nejvyšší soutěži v dresech Slavie, Jihlavy, Plzně a Ústí nad Labem během 12 sezon celkem 527 zápasů a jako hokejový expert ČT Sport pracuje už od roku 2008. Roman Málek strávil převážnou část kariéry v pražské Slavii, s níž v roce 2003 získal mistrovský titul. V extralize odchytal během 17 sezon celkem 628 zápasů. Od roku 2018 působí jako hokejový expert na O2 TV.

Budou stačit Pardubicím peníze a posily na titul a jak daleko letos může dojít Třinec?

Málek: "Já jsem opravdu moc rád, že se za peníze titul koupit nedá, v tom je sport krásný. Upřímně si myslím, že vyhraje někdo jiný, na to ale odpoví až průběh sezony. Docela věřím Spartě, která vyztužila defenzivu a vypadá velmi silně, a pořád věřím i Třinci, kde umí kontinuálně navazovat na úspěšné sezony."

Antoš: "Někde jsem zaregistroval názor, že extraliga bude relativně vyrovnaná. Já ale vnímám, že tři hlavní týmy – Sparta, Pardubice a Třinec, budou odskočené. O Pardubicích asi nikdo nepochybuje, postavily tak silný tým, těm by měl vzdorovat málokdo. Ale i Třinec se Spartou mají v týmu velká jména. Sparta bude mít silnou obranu a Třinec asi nebude chtít nic měnit na hře, díky které je úspěšný. Finále je ale až za nějaký čas a do té doby se může stát spousta věcí. Každopádně Pardubice, i když letos hrají více soutěží, jsou pro mě hlavní favorit na titul."

Který tým podle vás pozitivně překvapí?

Málek: "Velmi zajímavý tým má dle mého názoru Liberec. Vrátil se tam gólman Petr Kváča a tím že už loni nabral zkušenosti Daniel Král, tak mají jednu z nejlepších brankářských dvojic. Sice v létě odešel nejlepší střelec celé extraligy Jakub Rychlovský, ale i kvůli tomu přišel z Mladé Boleslavi Róbert Lantoši. Viděl jsem Bílé Tygry v poslední generálce a i když jim nevyšla (na Kladně prohra 4:5), tak cítím, že je ten tým hodně dobře složený."

Antoš: "Mám asi tři tipy. Hodně mě budou zajímat Karlovy Vary, kde proběhla velká obměna nejen trenérů, ale i managementu. Tým povedou Pavel Patera s Davidem Moravcem a to jsou podle mě hodně dobří trenéři a silné osobnosti. Jsem zvědavý, jak dokážou přesvědčit hráče, aby hráli podle jejich představ a zda se vrátí na horní příčky tabulky. Pak je tam Litvínov, který loni skončil čtvrtý a určitě bude chtít na dobrou sezonu navázat. A hodně mě zajímá Plzeň, kde je náročné publikum a také tam angažovali trenéra Josefa Jandače. Ten jeho návrat je samo o sobě velká věc."

Na jaké hráče se nejvíce těšíte?

Málek: "Logicky se musí říct právě jméno Romana Červenky. On sám dokáže přitáhnout ke sledování soutěže spoustu lidí. Navíc to u něj není tak, že by šel jen dohrát kariéru. Naopak, vrátil se relativně včas a s velkými ambicemi. A když bych si měl vybrat někoho dalšího, tak mě bude zajímat brankář Michal Postava, který už dvě sezony chytal fantasticky ve druhé lize v Přerově a teď by měl být jedničkou v Kometě Brno."

Antoš: "Asi jako všichni se nejvíc těším na Romana Červenku. Vždycky, když v Česku hrál, tak atakoval vítězství v kanadském bodování ligy. Celkově mě ale budou zajímat hráči, kteří vybojovali titul mistrů světa, protože ukázali, že umí předvádět hokej té nejvyšší úrovně. A pak tam je tam kategorie i mladých kluků, kteří se vrátili ze zámoří. Chtěl bych vidět, co jim ta zkušenost dala."

Kdo se stane nejlepším střelcem ligy?

Málek: "Kdyby nebyl zraněný Martin Růžička, řekl bych že on. A tak myslím, že to bude Filip Chlapík. Je to šikovný hokejista v ideálním věku, který umí hrát směrem dopředu. Je to prostě střelec a určitě na něm Sparta bude stavět i přesilové hry a to je v tomto ohledu také dost důležitý faktor."

Antoš: "Řekl bych, že Filip Chlapík nebo někdo z Pardubic. Chlapík je prostě kluk, který umí zakončit a který situace ke střelám vyhledává. A co se Pardubic týče, tam je výjimečných střelců několik, takže budou mít výhodu, že týmy budou muset bránit hned tři lajny a ne jen jednu. Korunu krále střelců bych přál Červenkovi, ale na druhou stranu vnímám, že on si už ve svém věku a se svými zkušenostmi radši pomůže krásnou přihrávkou."

Který tým postaví do zápasů nejvíce mladíků?

Málek: "Nemyslím si, že by jakýkoliv manažer nebo trenér nechtěl hrát mladýho kluka, kdyby byl lepší než ten starší. Ale také je potřeba říct, že mládí si musí ten prostor vybojovat. Myslím, že nejmladší tým v lize asi bude mít Liberec a právě tam bychom mohli vidět nějaké nové zajímavé mladé tváře."

Antoš: "Už je to takový český kolorit. Dlouhodobě nám chybí kvalitní juniorská soutěž. Takže kluci odchází za moře a pak se vrací a ve věku, kdy už by měli něco potvrzovat. Ale dlouhodobě to vypadá, že relativně hodně příležitostí klukům z juniorky dává Plzeň. Kometa si zase vybere jednoho nebo dva mladíky, kteří potom vyrazí za moře. Každý ten tým k tomu přistupuje trochu jinak. Ale upřímně, pro rozvoj mladých hráčů je v dnešní době asi lepší příležitost vyhrát se ve druhé nejvyšší lize."

Česká nejvyšší soutěž se od května může pyšnit přízviskem "liga mistrů světa". V čem se to podle vás projeví?

Málek: "Je to úžasná příležitost, stoprocentně tenhle faktor přinese větší sledovanost. Ten květnový triumf stále doznívá, byl to obrovský úspěch a ruku v ruce s tím je samozřejmě skvělé, že se do extraligy vrátil i jeden z hlavních hrdinů Červenka, o tom ale už řeč byla."

Antoš: "Asi všichni jsme moc rádi, že tu máme hráče, kteří dokázali dobýt titul mistrů světa. A myslím, že by to mohlo přinést celkově větší sledovanost i prestiž té soutěže. Je to rozhodně obrovské plus a nejde jen o to, co se bude dít na ledě. Věřím, že to může mít celospolečenský dopad na celkové vnímání hokeje. To považuji za skvělou věc."