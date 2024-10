Lepší výkon, ale řada nedodělaných věcí, hodnotil výkon Dynama Červenka a chválil Herčíka

Reprízu posledního extraligového finále ovládly Pardubice, doma zdolaly třinecké Oceláře 4:2. První gól Dynama vstřelil kapitán Roman Červenka (38), který nasměroval svůj tým k obratu a tříbodovému vítězství.

Pardubice vyhrály v extralize potřetí za sebou. "Oproti předchozím zápasům to byl určitě náš lepší výkon. Ve druhé třetině jsme mohli odskočit i víc, šancí bylo spoustu," řekl Červenka novinářům po utkání. "Myslím si ale, že určitě můžeme dávat více gólů a využívat šance. Je tam zkrátka řada nedodělaných věcí, směrem dopředu i dozadu," dodal Červenka.

Mezi pardubická pozitiva utkání se řadí ubráněná oslabení, v přesilovce se Třinec neprosadil. "Oslabení se zlepšila, dostávali jsme dost gólů. Teď to kluci odehráli skvěle, zblokovali jsme spoustu střel. To je pak důležité hlavně do budoucna, kdy to může rozhodovat vyrovnané zápasy. Při hře pět na pět je těžké se prosadit, těch gólů nepadá tolik jako v přesilovce," uvedl.

Jeho spoluhráči se vrátili ze zápasu Ligy mistrů v Sheffieldu ve čtvrtek ráno a rychle se museli přeorientovat na extraligu. "Měli jsme podle mě dobrý pohyb od začátku. Třinec vstřelil první gól, který jsme si vlastně dali sami, ale vydrželi jsme celkem hrát šedesát minut. Ve třetí třetině se zdálo, že Třinec nahazoval puky a nějaké příležitosti měl. Od nás to však byl jeden z těch lepších zápasů," podotkl Červenka.

Na první gól mu přihrál jedenadvacetiletý Daniel Herčík, který navíc jednu branku sám vstřelil. S Červenkou opět nastoupil v první formaci Pardubic. "Je to mladý kluk se spoustou energie. Dnes dal důležitý gól, kterým jsme odskočili na 3:1. Je u něj vidět spousta pozitivních věcí a samozřejmě má ve svém věku stále na čem pracovat. Je dobře, že se mu daří," poznamenal Červenka.