Nebylo to jen o utkání v Sheffieldu, uvědomuje si Čerešňák po vyřazení Pardubic z Ligy mistrů

Cesta Pardubic hokejovou Ligou mistrů skončila již po základní části soutěže. Na rozdíl od předchozího ročníku si Dynamo osmifinále nezahraje. Definitivně o tom rozhodl ve středu poslední zápas v anglickém Sheffieldu, kde Východočeši prohráli 2:3 po samostatných nájezdech.

"Samozřejmě to bolí, chtěli jsme jít dál. Přijeli jsme i s trochu okleštěnou sestavou bojovat o postup. Bojovali jsme, ale nepovedlo se to," řekl pardubický obránce Peter Čerešňák. "Nebylo to jen o tomto utkání v Sheffieldu, nevyšlo nám pár zápasů předtím. Rozhodně všechny zápasy v Lize mistrů nebyly ideální," dodal slovenský bek.

Dynamo sezonu v Lize mistrů zahájilo dvěma výhrami v domácím prostředí, ale pak dvakrát prohrálo v Německu. A zvítězit nedokázali Pardubičtí ani nad Lahti a v Sheffieldu. "V Anglii to byl vyrovnaný zápas, měli jsme šance to překlopit na naši stranu v řádné hrací době i v nájezdech. Nakonec byl soupeř šťastnější," litoval Čerešňák.

Hokejisté Dynama v Sheffieldu dvakrát vyrovnali. V prodloužení a nájezdech pak potřebovali uspět a získat bod navíc nutný k postupu do osmifinále. "Chtěli jsme vyhrát, abychom měli dva body. Věřili jsme, že dva budou stačit. Jeden je málo," konstatoval Čerešěňák. Takto Pardubice přeskočila Tappara Tampere, která měla sice stejný počet bodů, ale v konečné tabulce o jednu výhru víc než Dynamo.

Východočechy navíc dál trápí zranění a přibývající hráči na marodce. Kromě Sedláka do Anglie necestovali ani Roman Červenka s Jiřím Smejkalem, duel v Sheffieldu navíc nedohrál Lukáš Radil, který musel odjet na vyšetření. "Není to příjemné, každý z nich je důležitý a chybí nám. Ale nejsme sami, zraněné hráče mají i další týmy. Musíme se s tím vyrovnat. A věříme, že se zároveň vrátí co nejdříve," poznamenal Čerešňák.

Dynamo po vyřazení z Ligy mistrů nasměruje pozornost na českou extraligu. "V pátek máme doma Třinec, musíme podat dobrý výkon. Nezbývá, než se teď soustředit na extraligu. Bude tam i Spengler Cup, my budeme chtít hrát opět o co nejlepší pozice," prohlásil Čerešňák.