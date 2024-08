Litvínov vstoupil do závěrečné fáze přípravy s obměněným kádrem, Ondřej Kaše ale pokračuje

S obměněným kádrem, jehož součástí nakonec zůstal Ondřej Kaše (28), vstoupili do závěrečné části přípravy na nadcházející extraligovou sezonu hokejisté Litvínova. Reprezentační útočník se do Česka vrátil před rokem ze zámoří, stal se klíčovou postavou mužstva a v květnu s národním týmem získal titul mistra světa. Následně se spekulovalo, že by se mohl vrátit do NHL nebo případně zamířit do zahraničí, rodák z Kadaně ale podepsal s Litvínovem novou smlouvu.

"Nejen pro nás jako trenéry, ale i pro spoluhráče, kabinu a pro celý region je to výtečná zpráva, že u nás pokračuje. Ondra do klubu i do regionu přinesl z mého pohledu něco, co mu velmi pravděpodobně chybělo. Za sebe mohu říct, že si vážím toho, že naše spolupráce může pokračovat," řekl trenér Karel Mlejnek na čtvrtečním setkání s novináři.

Význam Kašeho, který odehrál téměř 300 zápasů v NHL, podle něj netkví jen na ledě. "Společně s týmem se podílel na výsledcích, na to se nabalili diváci, atmosféra ve městě, v regionu. Všichni to mohli vnímat jako já. A stoprocentně to přineslo i marketingové výhody pro klub. Za mě to byla samá pozitiva," uvedl Mlejnek s tím, že předešlá sezona už je nicméně minulostí a všichni v Litvínově hledí dopředu.

Severočeši přes léto obměnili kádr. Opustili jej obránci Janis Jaks, Patrik Demel, Radim Šalda nebo útočníci Liam Kirk, Andrej Kudrna, Jindřich Abdul a Lukáš Válek. Na jejich místa přišli Adam Polášek, František Gajdoš, Filip Sandberg, Matěj Pekař nebo Maxim Čajkovič.

"Některé týmy udělaly na přestupovém trhu tři čtyři změny, my jsme jich z nejrůznějších důvodů udělali malinko více. Teď potřebujeme hráče dostat co nejrychleji do toho, co nám celkem (v minulé sezoně) fungovalo. Neustále se ale chceme zlepšovat a k tomu potřebujeme i ty hráče," podotkl Mlejnek.

Program přípravných zápasů Litvínova. Livesport

Klíčovým faktorem, aby Verva zopakovala vydařený předcházející extraligový ročník, kdy postoupila do semifinále play off, bude nahrazení elitního obránce Jakse a střelce Kirka. Hodně si v Litvínově slibují od švédského útočníka Sandberga, který v minulé sezoně získal se Skellefteou titul.

"Typologicky je to rozdílný hráč než Kirk, nicméně Filip stoprocentně přinese do mužstva přístup, profesionalitu, nasazení, bojovnost. A věřím, že i vítězného ducha. Získal titul, rok předtím byl ve finále. To není náhoda. A v týmu hrál ve vysokém postavení," podotkl Mlejnek. Jaksovu pozici by mohl převzít Polášek nebo Gajdoš. Severočeši se navíc snaží ještě obranu posílit.

V přípravě Litvínov odehraje osm zápasů, závěrečné čtyři v zahraničí. Nejprve se ve Švýcarsku utká s Ambri-Piottou a Klotenem, generálkou na extraligu pro něj bude turnaj v Drážďanech.