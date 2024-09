Útočník Lukáš Radil (34) debutoval v české nejvyšší soutěži před šestnácti lety. Od té doby získal s Pardubicemi dva ligové tituly, zahrál si na dvou světových šampionátech a na kontě má také 50 zápasů v NHL, kde si zahrál za San Jose Sharks. Teď je jedním z hlavních tahounů pardubického Dynama, které je opět považováno za největšího kandidáta na extraligového šampiona. Jak často je v kontaktu s majitelem klubu Petrem Dědkem a jak vnímá změnu v postavení pardubického hokeje v posledních letech? Jak do už tak nabitého týmu zapadl v létě Roman Červenka? A jak přemýšlí nad životem po hokejové kariéře? To všechno jsme v pondělním vydání Livesport Daily probrali přímo s pardubickým forvardem.

Čtyřiatřicetiletý odchovanec pardubického hokeje Radil si vyzkoušel v sezonách 2018/2019 a 2019/2020 slavnou NHL, ve které nastřádal celkem 11 kanadských bodů za 7 branek a 4 asistence. A z Ameriky si kromě velkých sportovních zkušeností přivezl i pohled na transparentnost a zveřejňování platů hokejistů, které je v českém prostředí stále tabu.

"První týdny by to možná pro některé lidi byl šok, ale pak by to zase vystřídalo něco jiného, o čem by se mluvilo. Žijeme v tržním prostředí a všechno se řídí nabídkou a poptávkou. Já si také dokážu představit, že by třeba doktoři a lidi ve zdravotnictví měli brát víc peněz. Tisíce lidí si platí za to, aby se šli podívat na dvacet kluků, kteří se snaží dát gól, tak to prostě je nastavené," říká.

Livesport Daily #346: Dynamo opět útočí na titul. Zveřejňování platů? Já jsem pro, říká Radil Livesport

V pondělní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Posilování pardubické kabiny velkými jmény.

Pohled na individuální letní přípravu.

Akcie a investování v podání Lukáše Radila.

