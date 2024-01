Nejdřív Vítkovice, nyní Brno. Zvedne mi to sebevědomí, věří Horák po dalších gólech

Po dvou gólech do sítě Vítkovic se sparťanský útočník Roman Horák (32) trefil dvakrát i na brněnském ledě a pomohl tak svému týmu nejen k výhře 3:2, ale i k udržení vedoucí příčky v hokejové extralize. Horák v rozhovoru s novináři připustil, že měl i trochu štěstí, jeho první trefu musel potvrdit videorozhodčí. Byl to možná klíčový moment zápasu. Horák totiž procpal puk za záda Štěpána Lukeše zlomek vteřiny poté, co sudí pískl.

"Viděl jsem puk, který gólmanovi vyjel zpod lapačky. Jak jsem do toho bouchal, tak jsem slyšel hvizd. Přišlo mi to, jakoby to bylo zároveň. Nám se to už letos stalo, a tak jsem doufal, že u videa sudí trefu uzná," uvedl centr druhé pražské formace. V souladu s novým výkladem pravidel sudí gól uznali a vysvětlili to i trenérům obou celků na střídačkách.

Podle Horáka tento gól jeho týmu pomohl, za 11 sekund pak přidal druhý. "Zůstal jsem i po gólu na ledě, trenér nás tam poslal i proto, že jsme si odpočinuli během zkoumání videa. Byl to dobrý tah. Brno sice vyhrálo buly, ale já jsem zachytil křížnou přihrávku, přes Chlapíka a Najmana se puk ke mně vrátil a já ho dával do prázdné branky," popsal.

Páteční zápas označil Horák za hodně těžký. "Tady v Brně to tak je vždycky, kotel hučí a v tom máte držet jednobrankový náskok. Měli jsme i malinko štěstí, že jsme dali tři góly po sobě. V dalším průběhu nám pomohl Pepa Kořenář, jednoznačně nejlepší hráč našeho týmu," pochválil útočník gólmana Sparty.

Horák před příchodem nového roku neskóroval v 17 zápasech po sobě a nyní jakoby střelecké prokletí protrhl. "Někdy se prostě daří, někdy ne. Teď mi napadaly čtyři góly během dvou zápasů. Je to trochu dílem štěstí, ale určitě mi to zvedne sebevědomí. Ta pauza byla dlouhá, ale hlavně jsem rád, že jsem pomohl k výhře," prohlásil.