Štěstí se usmálo na nás, hrát na tři formace je těžké, ví dvojnásobný střelec Motoru Beránek

Českobudějovický útočník Martin Beránek (22) vstřelil v této sezoně hokejové extraligy sedm branek, z toho tři Mladé Boleslavi, za kterou odehrál podstatnou část minulého ročníku. V pátek se dvěma góly podílel na obratu Motoru na soupeřově ledě z 1:2 na 4:2. Po zápase novinářům řekl, že speciální motivaci proti bývalým spoluhráčům nemá.

"Ze začátku to z naší strany nebylo ideální, hodně nás točili, ale podařilo se nám zápas otočit a jsou to pro nás krásné tři body," uvedl Beránek. "Hrál jsem tady a určitě na Boleslav spadeno nemám. Jsem rád, že mi to tam spadlo a doufám, že to bude padat i dále, protože každý bod je v extralize důležitý," řekl útočník.

Za shodu náhod považuje i výrazně pozitivní bilanci Motoru proti Mladé Boleslavi. "V téhle části sezony je úplně jedno, proti komu se hraje. Dnes jsme tady málem prohráli, protože domácí hráli výborně. Štěstí se přiklonilo na naši stranu," řekl Beránek.

Oba góly dal ve třetí třetině. Nejprve posunul Jihočechy do vedení 3:2 a poté upravil na konečných 4:2, vždy po asistencích Adama Kubíka. "Poprvé mi to dal krásně do prázdné a podruhé vystřelil, puk se nějak odrazil od gólmana a já jsem to jen doklepl," popsal Beránek své branky.

České Budějovice uspěly v Mladé Boleslavi i přesto, že před zápasem přišly o čtyři hráče základní sestavy – obránce Gulašiho se Štichem a útočníky Kondelíka s Harrisem. Na marodce už jsou přitom forvardi Pech, Hanzl nebo Vopelka. "Je to těžké, dnes jsme dlouho hráli na tři lajny. Doufám, že se kluci dají co nejdříve dohromady, ať můžeme hrát v plné sestavě," řekl Beránek.

Odchovanec jihočeského klubu zatím v sezoně nasbíral 12 bodů a už překonal bilanci z minulého ročníku. "Jsem rád, že mi trenéři dávají hodně prostoru a jsem na ledě s nejlepšíma klukama z týmu. Doufám, že to tak bude pokračovat," přál si po utkání, po němž se Motor posunul na 5. místo tabulky. A chce ještě více. "Chceme do čtyřky, ať si můžeme odpočinout před čtvrtfinále," řekl.