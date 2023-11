Nestrašil řídil obrat Třince, svůj gól ale přál 17letému spoluhráči: Hrozně jsem doufal, že byl jeho

Třinečtí hokejisté prohrávali s Karlovými Vary po úvodní třetině 0:1, ale ve 23. minutě už vedli o gól a vyhráli 3:1. Na obratu se podílel dvěma trefami Andrej Nestrašil (32), jeho vyrovnávací branku ale původně rozhodčí připsali 17letému Petru Sikorovi, který později přišel o svůj první extraligový gól.

"Hrozně jsem doufal, asi jako všichni, že to byl jeho gól. Ukazoval jsme na něj, když se rozhodčí ptal, kdo ho dal," řekl novinářům Nestrašil, který nahazoval puk od zadního mantinelu do brankoviště a gólman Vladislav Habal si jej srazil betonem za záda. Před důrazným Sikorou. "Ze záběru bylo evidentní, že gól nedal, ale situaci sehráli všichni dobře. Nahozený puk a šli jsme do brány," doplnil Nestrašil.

Třinci scházeli tři nejproduktivnější hráči i nejlepší střelci v sezoně (Růžička, Hudáček, Daňo), šanci tak dostali kromě Sikory i Miroslav Holinka a Jakub Doktor. Každý by před utkáním své starty v extralize mužů spočítal na prstech jedné ruky.

Nestrašil uznal, že klíčoví hráči mužstvu chyběli. "Ale zase kredit těm, co naskočili," podotkl Nestrašil. "Siki hrál parádně, Mira Holinka i Doky (Doktor) také. Kredit jim, že dokázali přijít, svoje role naplnit a pomoci nám k vítězství. Bylo ubojované, takové jsme potřebovali. Bylo to spíše o tom hrát jednoduše a nedělat zbytečné nesmysly s pukem. To se nám povedlo," doplnil.

Oceláři v předchozích třech zápasech dohnali ztrátu 0:2, tentokrát otáčeli z 0:1. Nestrašil si myslí, že slabší starty jsou důsledkem nabitého programu.

"Těch věcí může být více, ale i s Champions League je toho hokeje hrozně moc. Cestování jsou náročná a začátky jsou většinou o hlavě. Musíme být připraveni a upřímně řečeno, to jsme minulé tři zápasy nebyli," řekl Nestrašil. "Byla to jasně naše chyba, žádná smůla nebo něco takového. Každopádně si na to musíme dát pozor a mít lepší začátky. I když se nám ztrátu dařilo vyrovnat, nemůžeme na to spoléhat. A hraje se lépe, když vedete," dodal.

Obhájce titulu rozhodl na začátku druhé třetiny, v níž během 53 sekund otočil slepenými góly na 2:1 a bodoval ve čtrnáctém utkání v řadě. "Tu sérii jsme ale počítali i s Champions League, ve které jsme teď bohužel prohráli," připomněl Nestrašil ještě další čtyři výhry v Lize mistrů, než Oceláře vyřadila Skelleftea v osmifinále play off. "Ale jsme rádi, že v extralize bodujeme. Jdeme zápas od zápasu a takové body jsou na konci sezony hodně důležité," prohlásil.

