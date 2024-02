Přestali jsme dělat ostudu, řekl po vítězství autor rozhodující kladenské trefy Pytlík

Útočník Jaromír Pytlík (22) se stal dnes na ledě Brna kladenským hrdinou, když gólem v prodloužení dokonal obrat Rytířů a ukončil tak sérii 17 proher, která zůstala klubovým rekordem. Poslední Kladno vyhrálo 3:2 a snížilo manko na Mladou Boleslav na deset bodů. "Měli jsme to v hlavě, tak jsme aspoň přestali dělat ostudu," řekl mladý útočník.

Kladno naposledy vyhrálo 28. prosince loňského roku v Liberci divokým výsledkem 8:4, poslední bod před dnešním duelem v Brně získali Středočeši 12. ledna po porážce 3:4 na nájezdy v Mladé Boleslavi.

Podle Pytlíka ale není co slavit. "Je to hezké, že jsme vyhráli, ale před tím tam byla ta dlouhá série, která nás ukotvila ke dnu," pověděl dvaadvacetiletý hráč.

Přesto po jeho gólu v čase 60:53 do Furchovy sítě byla znát euforie střelce i jeho spoluhráčů. "Všechno to z nás spadlo, ulevilo se nám. Měli jsme to v hlavě a tak jsme aspoň přestali dělat ostudu," konstatoval Pytlík.

Přitom v první třetině to nevypadalo, že by Kladno mohlo sérii proher ukončit právě v tomto duelu. Kometa byla lepší a vedla 2:0. "Začátek byl stejný jako v mnoha minulých utkáních, asi jsme ještě byli v autobusu," podotkl Pytlík.

Zlom ve druhé třetině

Zlom podle něj nastal od druhé třetiny. "Začali jsme hrát více s pukem, více jsme se snažili střílet na bránu a ne to jen napalovat do jejich obranného pásma," poukázal na změnu herního stylu Rytířů.

Pytlík rozhodl hned v první minutě prodloužení. "Spoluhráč mi tam odtáhl obránce, nějak jsem to tam bekhendem procpal a byl jsem rád, že to tam prošlo," popsal svůj gól.

Statistiky utkání. Livesport

Šest kol před koncem základní části ztrácí Kladno na předposlední Mladou Boleslav deset bodů a teoreticky se ještě může vyhnout baráži.

"Dnes jsme vyhráli, což je hezké, ale pokud chceme vyhrávat víc, tak musíme něco změnit. Nějaká šance dohnat Bolku tam ještě je, ale musíme hrát líp, aby to bylo poznat nejen na skóre, ale i na hře," zakončil Pytlík.

Přehled utkání Kometa Brno – Kladno 2:3p