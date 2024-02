Panorama je nádherné, tohle ještě nikde nebylo, těší se Černoch na zápas pod širým nebem

První zápas pod širým nebem v kariéře v sobotu odehraje kapitán karlovarských hokejistů Jiří Černoch (27). Ve skokanském areálu v Klingenthalu nedaleko českých hranic se jeho tým utká v západočeském derby s Plzní. Hráči Energie si na rozdíl od soupeře atypické prostředí vyzkoušeli již dnes.

"Je to hezké, něco nového. Všichni jsme se na to těšili. Trénink jsme si užili a myslím, že byl i kvalitní. Samozřejmě je to nezvyk, úplně něco jiného než hrát v halách. Jsem rád, že jsme si to mohli zkusit a v sobotu do toho půjdeme naostro," řekl Černoch ČTK a O2 TV Sport. "Panorama je nádherné, ještě to nikde nebylo," poukázal na skokanský můstek hned vedle ledové plochy.

Organizátoři akce Hockey Outdoor Triple, která je primárně určená druholigovým německým týmům, v areálu vybudovali provizorní hokejové zázemí. "Každý máme židli a dva háčky. Cesta na led je asi 100 metrů a jde se v chráničích, které rády vypadávají. Musíte jít opatrně, takže tři čtyři minutky to bude trvat," popisoval sedmadvacetiletý útočník podmínky.

Přehled utkání Karlovy Vary – Plzeň (17. února, 17:00)

Menší komplikací je bláto v celém areálu, po sněhu není ani památky. "Mrzí to, ale sníh v dnešní době není v Evropě skoro nikde. Bylo by hezčí, kdyby to bylo celé bílé, ale i tohle je fajn," řekl Černoch. Doufá, že nebude pršet. "Kdyby bylo osm deset stupňů jako dnes při tréninku, tak by to šlo, i když pro led to není ideální," podotkl.

Pro bronzového medailistu z mistrovství světa 2022 je utkání pod širým nebem v Klingenthalu i prvním osobním kontaktem se skoky na lyžích. "Když to chytnu v televizi, tak koukám. Teď jsem sledoval Turné čtyř můstků. Mám rád lety a obří můstky. I tady jsem se byl podívat nahoře a je to neuvěřitelné. Skokany na lyžích nechápu. Jsou to pro mě fakt blázni," pousmál se Černoch.

I přes netradiční podmínky a očekávaní velkého zážitku si karlovarský kapitán uvědomuje, že se bude bojovat o důležité extraligové body. "Je to derby a to jsou vždy vyhrocené zápasy. Na ledě i v hledišti. Chceme vyhrát, jako vždy. Nutně potřebujeme body, což Plzeň taky. Myslím si, že to bude výborný zápas a vyhraje ten, kdo bude lepší a bojovnější," dodal Černoch.