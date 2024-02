První zápas za Hradec Králové, první nula. Snažím se být skromný a nedělat chyby, říká Pařík

Brankář Lukáš Pařík (22) si lepší start v dresu Hradce Králové ani nemohl přát. Přišel a rovnou vychytal čisté konto. Při své premiéře proti Českým Budějovicím zastavil všech 25 střel a slavil první nulu v extraligové kariéře. "Trošku mi to pomůže k tomu, abych se v týmu líp usadil. Za tu nulu ale musím poděkovat klukům, kteří odehráli skvělý zápas od obrany a napadalo nám to tam. Jsem za to strašně vděčný," líčil Pařík po utkání 43. extraligového kola.

Ačkoli byl Mountfield po většinu času lepším týmem, i jeho čerstvá posila se musela činit. V brance působila velmi jistým dojmem. "Vždycky se snažím chodit do brány co nejskromněji, protože když si o sobě myslíte moc, tak děláte zbytečné chyby. Ale říkám, ten zápas byl o celém týmu. Za první dvě třetiny na mě šlo něco málo přes deset střel, což gólmanovi práci ulehčí," přiznal.

Podobně mu pozici ulehčily dva rychlé góly spoluhráčů, kteří si vedení 2:0 vypracovali už do páté minuty. "Samozřejmě vám to zklidní mysl. Pak si ale říkáte, že když dostanete gól, může to soupeře nakopnout. Naštěstí se nám ale závěr povedl," kvitoval vítězství 4:0.

Pařík přišel do Hradce Králové z Liberce, a to do konce sezony výměnou za útočníka Marka Zachara. Bílí Tygři si ho vytáhli teprve koncem listopadu z prvoligových Litoměřic a odchytal za ně devět zápasů s úspěšností 90,43 procenta. Po dvou měsících se však musel znovu stěhovat. "Nebylo to úplně příjemné. Když se ale vrátil Dávid Hrenák, který se na začátku sezony střídal s Danem Králem, trošku jsem očekával, že já budu tím třetím brankářem. Proto chtěli udělat nějaký krok a vyšel z toho Hradec," popsal Pařík své dojmy z hostování.

Mladý gólman nakonec může ze situace hodně vytěžit. Mountfield hledá na postu brankáře ideální stav, Jan Lukáš ani Eetu Laurikainen nejsou pro tým optimálními jistotami. Pokud bude Pařík pokračovat tak, jak začal, klidně by si mohl vybojovat pozici jedničky pro blížící se play off.

"Na to je ještě docela brzo, mám za sebou jenom první zápas a do konce základní části jich zbývá osm. Pořád držím klidnou hlavu a budu se týmu snažit co nejvíc pomoct," líčil skromně. Po prvních dnech v nové kabině si každopádně neměl na co stěžovat. "Cítím se tady super. Jak kluci, tak trenéři mě přivítali s otevřenou náručí, abych se cítil jako doma," poděkoval Pařík.

Teď ho může jen mrzet, že v extralize následuje reprezentační přestávka. "Ano, radši bych zůstal v rytmu. Na druhou stranu ale máme víc času pracovat na některých věcech, které se nám nelíbily. Do dalších zápasů to může být ještě lepší," dodal nový brankář osmého týmu tabulky.

