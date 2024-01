Rychlovskému otevřela oči reprezentace, teď kraluje extraligovým střelcům

Jakub Rychlovský (22) pokračuje v životní extraligové sezoně. Ve středu proti Českým Budějovicím se 17. gólem podílel na výhře Liberce a posunu na páté místo tabulky, zároveň se stal novým lídrem tabulky střelců celé soutěže. Útočník Bílých Tygrů přiznal, že mu pomohla i premiérová pozvánka do reprezentace, v jejímž dresu se v prosinci představil na Švýcarských hrách.

"Kdyby mi to někdo řekl před začátkem sezony, tak začnu kroutit hlavou a začnu se smát. Žádný cíl jsem si nedával, ale je to určitě skvělý pocit. Nicméně snažím se neusnout na vavřínech a neustále pracovat. Myslím si, že se dostávám ještě do dalších šancí, které se dají řešit lépe a mohl bych je proměnit," řekl Rychlovský po výhře 4:1 nad Motorem.

Rodák z Vrchlabí aktuálně zažívá vydařené období. Po návratu ze Švýcarských her skóroval ve všech pěti extraligových zápasech. "Na reprezentaci mi to určitě otevřelo oči. Hokej na mezinárodním poli je ještě o něco rychlejší a všichni hráči mají obrovskou kvalitu. Myslím, že jsem tam ale odehrál docela dobré zápasy a snažím se si to přenést i sem do klubu. Jsem rád, že mi to tam teď momentálně padá a pomáhám týmu k bodům," uvedl Rychlovský.

Rychlovského gól se nakonec ukázal jako víztězný. Livesport

Sedmnáctý gól, kterým se dostal do čela tabulky střelců, zaznamenal Rychlovský ve 30. minutě utkání, kdy po čistě vyhraném vhazování od Tomáše Filippiho pohotově propálil Dominika Hrachovinu. "Je to náš domluvený signál. Víme všichni, že Tomáš Filippi je dlouhodobě nejlepší bulař v extralize. Snažíme se toho v útočném pásmu co nejvíce využívat. Dnes nám to zafungovalo a jsem za to rád," řekl liberecký odchovanec.

Rychlovský, kterého si v prosinci minulého roku Bílí Tygři pojistili novou dvouletou smlouvou s roční opcí, se v průběhu druhé třetiny stal terčem nevybíravého zákroku Michala Gulašiho. Ačkoliv byl evidentně otřesený, zápas dohrál.

"Trošku mě teď bolí hlava a nos, ale není to nic hrozného. Doufám, že se z toho rychle dostanu a ráno to bude v pohodě. Vůbec jsem jejich hráče neviděl a v první moment jsem se možná maličko lekl. Navíc jsem se narovnal, takže jsem pak dostal trochu do obličeje. Slyšel jsem pak už jen kluky, kteří na mě křičeli, ať jdu co nejrychleji na střídačku, protože se chtěli jít asi mstít," uvedl Rychlovský, kterého šel pomstít domácí bitkař Jaroslav Vlach. Gulaši se ale stihl schovat na střídačku, a tak se Vlach popral s Davidem Štichem.