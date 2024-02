Uleví se mi, gól je přidaná hodnota, řekl vítkovický Zdráhal, který na zásah čekal skoro rok

Hokejový útočník Patrik Zdráhal se téměř po roce dočkal vstřeleného gólu. Osmadvacetiletý hráč Vítkovic se brankou a asistencí podílel na výhře svého týmu na ledě Kladna 4:0, v rozhovoru s novináři ale následně uvedl, že čekání na premiérovou trefu v sezoně neřešil. Přiznal však, že je rád, že nulu v kolonce gólů smazal.

"Nesoustředil jsem se na to, jestli dávám góly. Myslím si, že (moje) hra nebyla úplně špatná a jako pětka hrajeme dobře. Nesvazoval jsem se tím, ale samozřejmě potěší, že jsem dal gól. Uleví se mi. Budu ale pokračovat ve stejné hře jako doteď a bude to dobré," uvedl Zdráhal po utkání s tím, že jsou vždy nejdůležitější výsledky týmu. "Gól je plus, přidaná hodnota," řekl.

Zdráhal začal sezonu ve Švédsku, kde v dresu týmu Lulea HF v osmi zápasech neskóroval. V polovině října se přesunul do mateřských Vítkovic a na první branku čekal až dodnes, do sedmnáctého utkání. Trefil se tak poprvé od 26. února loňského roku, kdy se prosadil ještě v dresu Litvínova.

Statistiky utkání. Livesport

"Nahrával jsem na góly, tak to bylo něco jiného. Každý má svoji úlohu v lajně. Já mám kluky, kterým se snažím vytvářet šance. A myslím si, že to funguje. Když hrajete s kluky, kteří tvoří hru, tak se od vás góly očekávají. Teď jsem ji tvořil já a myslím si, že to bylo dobré. Pro mě je ale dobré, že jsem to zlomil, protože sezona se nevyvíjela podle představ," řekl Zdráhal, který měl před dneškem na kontě devět asistencí.

Vyšlo to i potřetí

Vítkovice hrály s Kladnem potřetí v rychlém sledu a potřetí vyhrály. Nejprve uspěly 2. února doma, poté v sobotu a dnes na ledě Rytířů. "Určitě je to pro nás cenné vítězství. Máme z tripu šest bodů, čehož si nesmírně vážíme. Kladno kousalo, byli nepříjemní a určitě jsme nebyli o moc lepším týmem. Myslím si, že to bylo vyrovnané utkání, ale byli jsme lepší v koncovce. Dnes to byl z naší strany herně lepší zápas než v sobotu," řekl Zdráhal.

Ocenil i výkon brankáře Lukáše Klimeše, který si připsal čtvrtou nulu v sezoně. "Nesmírně důležitý hráč pro nás, klíčový. Předvedl fantastické zákroky. Dodává nám klid a klobouk dolů před ním, co předvádí," uvedl Zdráhal. Ostravané jsou v tabulce i nadále desátí, na devátou Olomouc ale ztrácí už jen šest bodů. "Odpoutali jsme se od 12. místa a jdeme zápas od zápasu. Chceme sbírat body a když budeme výše, jen plus pro nás," řekl.

Přehled utkání Kladno – Vítkovice 0:4

Zápas na Kladně se odehrál ve zvláštní atmosféře. Fanoušci domácích v "kotli" na protest proti sérii porážek a postavení Středočechů v tabulce dění na ledě prakticky vůbec nesledovali. A hráče hlasivkami nepodporovali. "Vnímali jsme to. Na Kladně vždy fanoušci docela fandí a aréna je celkem hlučná. Chápu jejich situaci, moc se jim nedaří a fanoušci byli ticho. Z pohledu atmosféry to nebylo moc dobré utkání, cítil jsem se jako na juniorském zápase," přiznal Zdráhal.