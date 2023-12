Horák rozhodl rekordně dlouhé nájezdy ránou ve stylu Hossy, pak litoval brankáře

Rekordně dlouhými nájezdy vyvrcholil šlágr 28. kola Tipsport extraligy mezi Třincem a Spartou. O výhře Pražanů 2:1 rozhodl až v 17. sérii Roman Horák. V devátém a 14. kole prokázali pevné nervy jeho spoluhráči Pavel Kousal a Vladimír Sobotka, kteří proměnili nájezdy v situaci, kdy museli skórovat. Horák novinářům řekl, že ho na lavičce napadlo netradiční zakončení podle vzoru bývalého slovenského hokejisty Mariána Hossy.

"Bylo to dlouhé, těžké hlavně pro gólmany. Ani pro nás střelce to ale není lehké. Máte jednu nebo dvě věci, co děláte. Potřetí nebo počtvrté vymýšlíte občas kraviny. Ale vyšlo mi to," uvedl Horák, který v první sérii uspěl s bekhendovou kličkou mezi betony. V sedmém kole se neprosadil, ale v 17. rozhodl takzvaným ruským blafákem –⁠ napřáhl mezi kruhy a bombou pod horní tyč ukončil hokejový maraton.

Horák přiznal, že na lavičce přemítal, co vymyslet speciálního, a vybavilo se mu řešení slovenského hokejisty Hossy. "Na konci jsem nevěděl, co dělat. Viděl jsem, že všichni zkoušeli blafáky, které nevyšly. Na střídačce jsem přemýšlel a pamatuju si, že Marián Hossa z toho dával hodně gólů. Zkusil jsem vystřelit a trefil jsem to," přiblížil.

Třinecký brankář Ondřej Kacetl doplnil, že se takový typ zakončení špatně čte. "Ten golfák je vždy buď, anebo. Počítáte se vším možným, že trefí mezi nohy, nebo golfák jen naznačí a udělá kličku. Když trefí takhle pod víko, je to těžké," řekl Kacetl. "Navíc vím, co ti kluci dělají jeden dva nájezdy, ale pak se už vymýšlí různé věci. Je to o trpělivosti a porazili nás speciálním golfákem."

Třinec se Spartou vytvořily nový extraligový rekord, dosud nejdelší rozstřel trval v základní části 13 kol a v play off 15. "Bylo to strašně dlouhé. Doufám, že to trenér neuslyší, ale říkal jsem si, ať už nevyrovnáváme a ať to skončí," prozradil brankář Sparty Jakub Kovář. "Už máte v hlavě, že sedáte do autobusu a jedete domů. Je třeba to udržet. Hrajeme proti Třinci, to jsou výborní hokejisté. Pro mě je výzva se s nimi porovnat a zastavit je. Ale tolik sérií, to už je fakt hodně," dodal.

Kovář inkasoval v rozstřelu jen třikrát. Dvakrát ale z hokejek mladých hráčů Oskara Haase a Petra Sikory. Právě jejich trefy mohly být vítězné. "Myslím, že to bylo na obou střídačkách, že se vám v této fázi stane, že někteří hráči už nechtějí jet. To je normální. Najednou Třinec vytáhl z rukávu dva mladé hráče, což se mu vyplatilo. I když podruhé se Kovy už od mladých nenechal nachytat. Je to pěkné. Můžou si zkusit, co umějí," řekl trenér Sparty Pavel Gross.

Horákovo zakončení chápal. "Led už potom také není nejlepší a v jednoduchosti je možná síla. Já jim do toho nekecám, sám jsem to nikdy nechtěl jezdit," dodal.