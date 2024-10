Zbořil při premiéře odehrál za Pardubice přes 21 minut. Ze začátku mi nestíhaly plíce, přiznal

Vítěznou premiéru v pardubickém dresu dnes v Kladně absolvoval hokejový obránce Jakub Zbořil (27). Hned na úvod byl nejvytěžovanějším hráčem Dynama, když na ledě strávil celkem 21:41 minuty. V rozhovoru s novináři poté přiznal, že zejména v úvodu mu "nestíhaly plíce". Důvody, proč si nakonec rozmyslel avizované angažmá v Brně a zamířil do Pardubic, komentovat nechtěl.

"Moc jsem si to užil, vletěl jsem do toho naplno. Trošku mi v první třetině nestíhaly plíce, takže jsem se snažil uklidnit na střídačce, abych to zvládl. Jinak dobrý. Vyhráli jsme, to se cení. Ještě bych si představoval, že mě by tam něco spadlo a bude to ještě lepší," pousmál se Zbořil po zápase, který Pardubice vyhrály 4:1.

Extrémní porci minut strávil na ledě zejména v první části, kdy odehrál přes deset minut. "To jsem nečekal. Nejdříve jsme se domlouvali, že ani nebudu na přesilovce. Pak ale odešel Tomáš Zohorna a změnilo se to. Hned mě dali na přesilovku a musel jsem si máknout," poukázal sedmadvacetiletý bek na dnešní odchod Zohorny do Českých Budějovic.

Zbořil si při premiéře nepřipsal gól ani asistenci, v první části byl ale brance blízko. V přesilovce trefil horní tyč. "Viděl jsem, že Kousal velmi dobře clonil gólmanovi, tak jsem vypálil. A břevno mě trochu zamrzelo," přiznal obránce, jenž byl nakonec na ledě u tří vstřelených pardubických branek i jediné inkasované v kladenské přesilovce.

Obránce s 76 starty v NHL za Boston, který se před sezonou neúspěšně snažil vybojovat smlouvu s New Jersey, mohl teoreticky za Dynamo nastoupit již v úterý proti Mladé Boleslavi, s trenéry se ale domluvil, že dostane čas na adaptaci. "Jsem za to rád. Kdybych měl jít do zápasu už v úterý, měl jsem jen jeden trénink s týmem, asi bych se necítil úplně dobře. Zvykl jsem si trochu na kluky i na ledě, myslím, že to hrozně pomohlo," řekl Zbořil.

Účastník loňského mistrovství světa po neúspěchu na zkoušce v NHL mířil původně do mateřské Komety, v Brně už trénoval a majitel klubu Libor Zábranský jeho blížící se příchod potvrdil. Nakonec bylo ale vše jinak a Zbořil posílil Pardubice.

"Jak se to seběhlo? Ty jo, asi bych se k tomu nechtěl vracet. Já jsem si myslel jinačí věci, nicméně se to seběhlo tak, že jsem odešel do Pardubic. Za mě je to tým s nejvyššími ambicemi a já jsem strašně rád, že jsem tohle rozhodnutí udělal, protože se budeme snažit jít na pohár. Chceme vyhrát každý zápas, což je strašně důležité. Já jsem hrozně soutěživý člověk, rozhodl jsem se takhle a jdu bojovat s kluky v téhle šatně," řekl Zbořil.

Těší se i na to, že by měl dostat hodně prostoru na ledě. I v přesilových hrách, které v minulých sezonách v zámoří moc nehrál. "Bylo to plus v mém rozhodování. Bylo mi řečeno, že je možnost vybojovat si prostor na přesilovce. A bylo mi řečeno, že ode mě bude požadován velký počet střelby," dodal Zbořil.