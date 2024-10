Týden v extralize: Zrada pod Špilberkem, útok na gólový rekord i hradecký McDavid

Úroveň extraligy v posledních letech výrazně vzrostla, že bychom ale pravidelně vídali slalomy přes celé hřiště, to se říct nedá. Ve středu se však přesně takovou individuální akcí blýskl hradecký Jakub Pour (25) a přihlásil se minimálně o nominaci do Zlaté helmy pro nejlepší gól sezony. V neděli na sebe hradecký Mountfield upozornil znovu, tentokrát šestnáctigólovou přestřelkou s Vítkovicemi (9:7). Co dalšího přinesl uplynulý extraligový týden?

Šestnáctigólová divočina

Devět gólů za zápas? To je na českou extraligu víc než solidní podívaná. Dost často se to nepodaří ani oběma týmům, ale v neděli na to stačil Mounfield HK sám. K přestřelce se připojili i hokejisté Vítkovic, kteří se prosadili sedmkrát a rázem z toho byl boj o extraligový rekord.

Ten nakonec nepadl jen velmi těsně. Za vousatými zápasy Kladno – Jindřichův Hradec (13:4) a Kladno – Třinec (7:10) z poloviny 90. let zaostal o jediný gól. Vzhledem k tomu, že 16 branek padlo v jednom zápase také dvakrát, fanoušci na východě Čech viděli jeden z pěti nejgólovějších zápasů historie samostatné české extraligy.

Diváci byli nadšení, trenérům ale přibyla nejedna vráska na čele. "Strašně těžko hodnotit, co se dělo. Hlavně ve druhé třetině to byl saigon. Asi si to všichni okolo užili, ale nejsem si úplně jistý, jestli jsem si to užil já. Možná bude lepší zápas neanalyzovat a zahodit do koše, protože nevím, co si z něj vzít," řekl hradecký asistent Peter Frühauf.

Slova marně hledal i jeho protějšek David Bruk: "Dostat devět branek je... Nevím, jak to nazvat. Zápas prostě proběhl a aktuálně nejsem schopný ho zhodnotit."

Hráči divoký duel brali s trochu větším nadhledem. "Rekord je sedmnáct, jo? Tak třeba příště," smál se hradecký David Šťastný, který si přestřelkou, pod níž se podepsal gólem a asistencí, zpestřil jubilejní 500. ligový zápas.

Statistiky zápasu. Livesport

Ještě o bod víc nasbíral bek Tomáš Pavelka, jeho pohled na věc je ale o něco střídmější. "Nemyslím si, že tohle je ta cesta, kterou chceme jít. Mít takové výsledky. Přece jen málokdy se stane, že vyhrajete zápas, ve kterém obdržíte sedm gólů," prozradil.

I když s hradeckou ofenzivou by to jednou za čas zafungovat mohlo. S průměrem přes 3,2 gólu na zápas zaostávají za jediným extraligovým týmem. Tipnete si za kterým? No, celkem bez překvapení jsou to Vítkovice, které dokonce jako jediný mančaft v lize drží průměr nad čtyřmi góly na zápas.

Zbořilův kotrmelec

Když ve čtvrtek sociální sítě obletěla fotka Jakuba Zbořila na staveništi, na kterém během následujících měsíců vyroste nová aréna hokejové Komety, zdálo se, že jeho návrat pod Špilberk je na spadnutí.

Nepředpokládám, že by s námi šel na led a že bychom dokonce spolu jednali osobně bez agentury, kdyby neměl zájem. Kuba je náš odchovanec, má výborné parametry, zkušenosti z NHL, a my zároveň potřebujeme v obraně posílit," prozradil v polovině týdne majitel brněnského klubu Libor Zábranský.

Po třech dnech však bylo všechno jinak. Někdejší bek Bostonu otočil a nakonec se na smlouvě dohodl s Pardubicemi.

"Výrazně posílíme obranné řady. Kuba byl na našem seznamu potenciálních posil dlouho. Víme, co nám může nabídnout, a věříme, že k nám perfektně zapadne. Je to inteligentní hráč s dobrým charakterem," prozradil sportovní ředitel východočeského klubu Petr Sýkora, který měl na příchodu sedmadvacetiletého obránce zásadní podíl.

Přínos pardubické ikony potvrdil i majitel klubu Petr Dědek. "Skvělá práce, Sejku," vyťukal na sociální síti X.

Pardubice příchodem třináctého hráče draftu NHL z roku 2015 potvrdily, jak silné jsou v zákulisí. Dynamo aktuálně disponuje finanční silou, které soupeři v extralize nedokážou čelit.

Ve sportu se ale více než kde jinde ukazuje, že peníze nejsou všechno. Dokázal to i nedělní zápas proti Karlovým Varům, ve kterém Východočeši prohráli 1:2 v prodloužení. "Jména nedělají tým," píchl si do spícího kolosu útočník Energie Ondřej Beránek.

McDavid z Hradce

Když si Jakub Pour v obranném rohu rukou odclonil Robina Sapouška nic nenasvědčovalo tomu, že už za pár vteřin vstřelí jeden z nejhezčích gólů aktuálního extraligového ročníku. Pětadvacetiletý útočník se ale rozhodl využít končící přesilovou hru a s pukem na hokejce se vydal vstříc karlovarské brance.

Na útočné modré čáře se prosmýkl mezi dvěma bránícími protihráči, třetího si obhodil rychlou stahovačkou, čímž se dostal do ideální pozice mezi kruhy, odkud nedal gólmanovi Dominiku Frodlovi sebemenší šanci.

Že by nejhezčí gól v kariéře? "Těžko říct. Samozřejmě byl hezký a jsem rád, že nám pomohl. Ale jestli byl nejhezčí, to nevím," přemítal Pour po zápase, který Mountfield ovládl jednoznačně 5:1.

Akcí připomínající řádění Connora McDavida nebo Calea Makara v NHL Pour korunoval jeden z nejlepších zápasů v kariéře. Dva góly dal naposledy v únoru 2021, kdy řídil výhru Plzně 5:4 nad Litvínovem.

Plzeňský dres před sezonou vyměnil za ten hradecký a po přestupu naplno ukazuje svůj ofenzivní potenciál. Ve 14 zápasech dal už sedm branek a nasbíral 11 bodů. Dost pravděpodobně tak zaútočí na svá maxima z minulé sezony, kdy se prosadil dvanáctkrát a ročník zakončil s 19 body.

Statistiky hráče. Livesport / @MountfieldHK

"Samozřejmě jsem rád, že mi to tam teďka padá, ale pořád je přede mnou spousta práce," uvědomuje si plzeňský odchovanec, který je aktuálně nejlepším střelcem Východočechů. "Víme, jakou má ránu," ocenil Poura spoluhráč Patrik Miškář. "Dostal se i do Chicaga, takže to v sobě asi má," dodal s úsměvem.