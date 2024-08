Další zajímavé srovnání, do Česka míří hokejový tým McGill University Redbirds

Univerzitní ligu ledního hokeje čeká v srpnu další unikátní srovnání se zámořským týmem. Do Česka dorazí totiž nejstarší hokejový tým na světě, konkrétně jde o McGill University Redbirds působící v kanadské univerzitní lize U SPORTS. Souboj s výběrem Univerzitní ligy ledního hokeje nebude jediný, který kanadský tým čeká.

McGill Redbirds se pyšní dlouhou tradicí a silným propojením s historií hokeje. Do aktuálního kádru patří dva hráči, které si na draftu zamluvily týmy z NHL, jedná se o Zacha Gallanta a Xaviera Boucharda, už to potvrzuje vysokou úroveň týmu. Mitchell Prowse a Alexis Shank navštívili kempy pro nováčky v NHL, aniž by prošli draftem.

V minulosti si hned devět hráčů díky svým výkonům řeklo o angažmá v NHL. Mnohem zajímavější je, že mezi bývalými hráči McGill University je několik špičkových trenérů, a to včetně Mika Babcocka, Jamieho Kompona či Guye Bouchera.

V loňském ročníku Redbirds opanovali svou divizi, v play off však prohráli hned ve druhém kole. Jako šampioni své divize se mohli účastnit finálového turnaje pro osm nejlepších celků U SPORTS. Ovládnout celou soutěž se jim nepodařilo, nakonec si na krk pověsili bronzové medaile.

Sestava se obměnila

Sestava pro přípravné zápasy v Česku se lehce obměnila. Do tréninkového kempu McGillu zasáhlo sedm nováčků, zbytek kádru zůstal víceméně stejný. Hned 25 hokejistů má zkušenosti z kanadské juniorky a jak již bylo zmíněno, ve svém nitru má kanadský univerzitní tým dva hráče draftované do NHL.

"Tentokrát nás čeká trojzápas proti kanadskému univerzitnímu tymu, který má unikátní historii a oslovil nás napřímo se žádostí o přátelskou konfrontaci. Chceme prokázat, že náš úspěch s Cornellem nebyla náhoda a chceme nasbírat další zkušenosti. Pro naši komunitu je letos srpen opravdu zajímavý a těšíme se," popsal předseda ČAUH, Tomáš Hlaváč.

Tým bude nejen reprezentovat svou univerzitu, ale také poskytne českým fanouškům jedinečný pohled na univerzitní hokej na nejvyšší úrovni. Turné bude jistě nezapomenutelnou událostí pro všechny zúčastněné a posílí mezinárodní sportovní vztahy mezi Kanadou a Českou republikou.

Znovu do Evropy

Nejde však o první výlet McGillu na starý kontinent, v Evropě byli kanadští hokejisté už šestkrát. Během svých návštěv sehráli 11 přátelských duelů s českými týmy. V roce 1985 zvítězili v duelech se Sokolovem a reprezentací do 18 let, porážky přišly v zápasech například proti Litvínovu, Plzni či Kladnu. Poslední konfrontace s českým hokejem proběhla v roce 1990, kdy McGill vyhrál dva duely proti Čechům na Viking Cupu.

Bronzoví medailisté z minulé sezóny U SPORTS zahájí své české turné zápasy proti extraligovému Kladnu a druholigové Příbrami. Vše vyvrcholí v sobotu 24. srpna, kdy kanadský celek poměří své síly s výběrem české Univerzitní hokejové ligy na ledě ŠKODA ICERINK. Tento zápas nabídne divákům další unikátní srovnání s dalším skvělým univerzitním týmem ze zámoří a nezapomenutelný zážitek.