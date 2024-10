Univerzitní liga se rozrostla na 12 účastníků, do šesté sezony vstoupily tři nové celky

Šestý ročník Univerzitní ligy ledního hokeje odstartoval a poprvé v historii se o Pohár Jana Palacha pere hned 12 celků. Soutěž se totiž přes léto rozrostla o tři nové týmy: VŠE Falcons Prague, ČZU Farmers Prague a UNIted HK. V lize se tak představí hned čtyři mužstva z hlavního města, čerstvým tahákem pro fanoušky pak bude rivalita Pardubic a Hradce Králové.

Před loňskou sezonou se z Engineers Prague, kteří spojovali tři pražské vysoké školy, stal tým ČVUT Engineers Prague. V týmu hrála většina hráčů právě z ČVUT, ale ti byli doplněni hokejisty z VŠE i ČZU. Obě pražské vysoké školy však do nového ročníku, který se rozehrál 23. září, vstoupí se svými vlastními týmy. Dalším nováčkem v lize bude mužstvo z Hradce Králové, který spojí místní vysoké školy a fakulty do celku UNIted HK.

VŠE Falcons Prague se na podzim představí ve své premiérové sezoně v Univerzitní lize. Doposud hráli studenti pražské ekonomky za Engineers, se kterými slavili triumf v základní části v ročníku 2022/23. Nyní se studenti VŠE oddělí do týmu Falcons, který najde svůj domov v Ice Aréně Kateřinky, kde už 8. října odehraje své první domácí utkání.

"Pro nás byl velkou motivací fakt, že si většina z nás univerzitním hokejem prošla. Byli jsme součástí Engineers Prague a na vlastní kůži jsme zažívali, jak skvělé je být součástí takového projektu. Když jsme se po nějakém čase spojili s naší školou a zjistili jsme, že je z jejich strany zájem o vytvoření hokejového týmu stejný jako ten náš, rozhodli jsme se do toho pustit naplno a vybudovat hokejový tým i na VŠE," popsal předseda klubu Lukáš Vopat.

Hráči týmu VŠE Falcons Prague při oslavě gólu. ULLH

Zajímavý je také příběh, jak se z univerzitního týmu VŠE stali zrovna Falcons, který nám popsal jejich předseda. "Identitu jsme od začátku tvořili za pomoci našich spolužáků. Ve škole jsme spustili hlasování, ze kterého nakonec vyšel jako vítěz název a identita VŠE Falcons Prague. Jsme rádi, že se celá škola zapojuje do hokejového dění hned od počátku naší existence."

Cíle do premiérového ročníku? Ty vidí předseda Vopat jasně. "Jsme nový klub a jak si povedeme proti našim soupeřům se teprve ukáže. Určitě se ale již teď nebojím říct, že se chceme stát plnohodnotným členem univerzitního hokeje a zabojovat o play off."

Dalším novým týmem z hlavního města jsou ČZU Farmers Prague. Nováčci budou hrát na největším stadionu Univerzitní ligy, jejich domovem bude Sportovní hala Holešovice na pražském výstavišti. Klub z ČZU bude reprezentovat hned několik známých tváří, které v uplynulých sezonách tvořili důležitou součást Engineers.

"Velkou motivací pro vybudování hokejového univerzitního týmu na ČZU byl obrovský potenciál, který tato univerzita má, díky její rozsáhlé studentské základně, která touží po aktivním a pestrém studentském životě. Věřím, že tým ČZU Farmers Prague se stane neodmyslitelnou součástí studentského života a výrazně jej obohatí," popsal důvody vzniku předseda Tomáš Kadlec.

Hokejisté ČZU se představí v zelených dresech. ULLH

Farmáři z Prahy představili vedle barvy dresů i symbolické logo. "O identitě týmu jsme dlouho přemýšleli a zvažovali řadu různých nápadů a konceptů. Konečnou podobu nám pomohl najít designér Filip Kregl, který přinesl úplně jiný a zajímavý pohled na to, jak pojmout vizuální identitu, která je dle mého v rámci Univerzitní ligy naprosto jedinečná."

Předseda celku ČZU promluvil také o očekáváních. "Naším hlavním cílem v první sezoně je rozhodně postoupit do play off. Jak všichni víme, play off je úplně jiný sport, kde může překvapit každý, a my věříme, že to budeme právě my."

Nový tým se vytvořil také v Hradci Králové. To mimo jiné znamená, že se na mapě univerzitního hokeje objevuje nová rivalita v podobě východočeského derby. "Jedním z taháků sezony bude jistě derby proti Pardubicím, na které se všichni těšíme. Derby tu vždy bylo a vždy byl o něj mezi studenty velký zájem, což může pomoci i celé lize," přiznal předseda celku Jaroslav Walter.

Hokejisté z hradeckých vysokých škol se spojí pod záštitou celku UNIted HK. Ten budou primárně reprezentovat studenti z Univerzity Hradec Králové, své místo zde však najdou také mladíci z Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. "United znamená spojení, a toto přesně náš klub chce reprezentovat. Spojujeme královéhradecké vysoké školy a fakulty," popsal Walter.

Svého zástupce v Univerzitní lize bude mít i Hradec Králové. ULLH

Proč se Hradec rozhodl připojit k Univerzitní lize ledního hokeje? "Když jsme byli osloveni ULLH s nápadem rozjet univerzitní tým v Hradci Králové, řekli jsme si: "Proč ne?" My, jakožto lidi, co se kolem hokeje pohybují celý život, tomu můžeme dát ten správný směr. Vše do sebe postupně zapadalo, Hradec Králové jako univerzitní město a město sportu, volba nového rektora, velkého fanouška hokeje, podpora partnerů. A proto jsme právě teď, chvíli před startem nové sezony, připraveni," sdělil předseda nově vzniklého týmu.

A jaké jsou jejich cíle? "Jako nováček to jistě budeme mít těžké, ale o to víc budeme bojovat a doufáme, že potrápíme favority, a že prolomíme brány play off, kde už se může stát cokoliv. Velké poděkování patří skvělé práci celého týmu, a to jmenovitě Petrovi Dundovi, Jirkovi Janouškovi, Kubovi Loučkovi a Michalovi Ševčíkovi. Díky borci," zakončil Walter.

Šestá sezona Univerzitní ligy ledního hokeje se rozběhla v pondělí 23. září. Nováčci z VŠE zahájí své působení v Kuřimi, kde vyzvou hráče z brněnského VUT. ČZU a Hradec Králové se střetnou v prvním kole, hrát se bude v sobotu 28. září v Praze.