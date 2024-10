Popáté v historii se NHL zastaví v Praze. Už v pátek v O2 areně odstartují novou sezonu nejprestižnější hokejové ligy světa hráči New Jersey a Buffala. Jak to vypadalo v letech, kdy se po pražském ledě proháněly hvězdy jako Markus Näslund, Martin St. Louis nebo Patrick Kane? V roce 2008 fanoušci marně čekali na Jaromíra Jágra a zástupci ligy slibovali expanzi do Evropy. O dva roky později přišlo vystřízlivění a největší česká hala zůstala poloprázdná. V poslední pětiletce domů přijeli Tomáš Hertl s Jakubem Voráčkem, na největší současnou hvězdu Davida Pastrňáka se ale zatím čeká.

Zážitek i bez Jágra

Říjen 2008

New York Rangers – Tampa Bay Lightning 2:1, 2:1

Když liga v lednu 2008 oznámila, že ročník 2008/2009 odstartuje v Praze a ve Stockholmu, byla to velká sláva. NHL v té době plánovala teprve pátý výjezd za oceán, dříve než v Praze poznali kulisy nejslavnější hokejové ligy světa jen diváci v Japonsku a v Londýně. Pro kontinentální Evropu šlo o úplnou premiéru.

Organizátoři navíc pro českou metropoli připravili lahůdku v podobě souboje newyorských Rangers s Tampou Bay. Jeden z nejslavnějších hokejových klubů světa s početnou českou kolonií proti šampionům z roku 2005. Jágr proti Prospalovi.

Kulisy byly připravené skvěle, na souboj dvou nejproduktivnějších Čechů základní části ročníku 2007/2008 ale nakonec nedošlo. Sen o Jágrovi v O2 areně se v červenci, tři měsíce před akcí, rozplynul. Rangers s tehdy šestatřicetiletým hokejistou neprodloužili smlouvu a zkušený útočník vyrazil do ruského Avantgardu Omsk.

Aby toho nebylo málo, Rangers kromě českého kapitána opustili také Martin Straka a Marek Malík. Z pětičlenné kolonie tak zůstali jen Petr Průcha a Michal Rozsíval. Na druhé straně se kromě zmíněného Prospala představil také Radim Vrbata, který se na Floridu přestěhoval po vydařeném ročníku ve Phoenixu.

Při Jágrově absenci se diváci těšili na Markuse Näslunda, Scotta Gomeze nebo legendární útočné duo Lightning Vincent Lecavalier, Martin St. Louis. Do hlavní role se ale obsadil švédský gólman Henrik Lundqvist, který v obou zápasech dovedl newyorský tým k těsné výhře 2:1. Z dnešního pohledu na soupisce Lightning zaujme ještě jedno jméno. První zápasy v NHL si v Praze odkroutil jistý Steven Stamkos.

Zajímavost

"Až tu budeme spolu sedět za osm let, NHL už v Evropě bude. A budeme se bavit o počtu dalších klubů. Musíte mít aspoň dva, ideální počet je pět, celá jedna divize. To půjde, uvidíte," řekl v říjnu 2008 v rozhovoru pro iDnes tehdejší šéf hráčské asociace NHLPA Paul Kelly. Zdá se, že jeho vize byla až moc odvážná…

Po karnevalu přišlo vystřízlivění

Říjen 2010

Boston Bruins – Phoenix Coyotes 2:5, 3:0

Vedení ligy bylo z pražské premiéry nadšené a slibovalo, že se NHL do Česka vrátí hned v roce 2009. Fanoušci si nakonec museli počkat o rok déle, organizátoři jim za to ale slíbili velkou českou, nebo světovou hvězdu.

Když liga oznámila, že ročník 2010/2011 v O2 areně načnou Boston s Phoenixem, zavládlo proto mezi fanoušky zklamání. Jistě, šlo o týmy, které se v uplynulé sezoně probojovaly do play off, slibované mega hvězdy ale nepřijely. A projevilo se to i v ochozech. Zatímco v roce 2008 bylo na oba zápasy beznadějně vyprodáno, o dva roky později se O2 arenu zaplnit nepovedlo.

Bostonské stálice Patrice Bergeron a Brad Marchand si v NHL teprve budovaly pozici a Shane Doan na druhé straně nikdy mezi hlavní tváře ligy nepatřil. O tom, kdo do Prahy přijel, nejlépe vypovídá fakt, že nejproduktivnějším hráčem, který se v O2 areně představil byl Wojtek Wolski, který v dresu Coyotes v sezoně 2009/2010 nasbíral 65 bodů.

Seznam českých hokejistů, kteří si zahráli NHL doma, se rozšířil o bostonského Davida Krejčího a Martina Hanzala z Phoenixu. V dresu Coyotes se potkali také Petr Průcha s Radimem Vrbatou, kteří si tak před českým publikem vyzkoušeli novou roli. Zatímco v roce 2008 stáli proti sobě, tentokrát se představili ve stejných barvách.

A zápasy? Ty rozhodně nenudily. Na rozdíl od pražské premiéry se diváci dočkali i několika gólů s českým podpisem. Hned v osmé minutě prvního duelu se prosadil Radim Vrbata, který nakonec řídil výhru Phoenixu 5:2 dvěma přesnými zásahy. David Krejčí si v průběhu víkendu připsal tři asistence a pomohl Bostonu k vítězství ve druhém zápase (3:0).

Zajímavost

S novým sedmiletým kontraktem do Prahy přijel slovenský obránce Zdeno Chára. "Těší mě, že můžu dál hrát za Boston, protože jsem si ten tým i město moc oblíbil. Líbí se mi, jakým směrem klub jde a jenom doufám, že se nám podaří vyhrát Stanley Cup," uvedl v rozhovoru s českými novináři. Vytyčený cíl se mu povedlo naplnit dost možná dřív, než očekával. Poháru se dočkal už na konci ročníku. Navíc ho zvedl s kapitánským céčkem na prsou.

Hokejový svátek

Říjen 2019

Philadelphia Flyers – Chicago Blackhawks 4:3

Do třetice se NHL vrátila do Prahy po dlouhých devíti letech. Nově pod značkou NHL Global Series českému publiku nabídla jediný zápas. Třaskavá bitva mezi Philadelphií a Chicagem ale stála za to. Na jedné straně největší česká hvězda předchozích sezon Jakub Voráček, na té druhé David Kämpf a nováček v NHL Dominik Kubalík, který za oceán vyrazil s vizitkou elitního evropského kanonýra.

Oproti roku 2010 se fanoušci dočkali i světových hvězd. Zaplněná O2 arena obdivovala technickou zdatnost Patricka Kanea, přehled Claudea Girouxe nebo univerzálnost Jonathana Toewse.

Z výhry se nakonec radoval Giroux, který společně s Voráčkem naskočil v první formaci Flyers. Dvěma góly Philadelphii za výhrou 4:3 dotáhl Travis Konecny. Češi v duelu nebodovali, hlavně pro Kubalíka ale byl pražský zápas jedinečným zážitkem. Lepší kulisy si pro svou premiéru v nejprestižnější lize světa asi představit nemohl.

"Z atmosféry mi běhal mráz po zádech," připustil útočník, který v Praze odstartoval svou nejvydařenější sezonu v zámoří. I přes to, že při debutu nebodoval, nakonec nasázel 30 branek a v 68 zápasech nasbíral 46 bodů.

Zajímavost

Měsíc po pražské zastávce oznámila NHL jízdní řád na rok 2020, ve kterém opět nechyběla česká metropole. Do O2 areny měl přijet Boston s Davidem Pastrňákem a Davidem Krejčím. "Když jsem se dozvěděl, že si s Bostonem zahraju příští rok v Praze, byl jsem nadšený," vyznal se Pastrňák. Zdá se ale, že českým hvězdám zápasy před domácími fanoušky nejsou souzeny. Koronavirová pandemie zastavila život na celé planetě a z plánovaného pražského veselí proto sešlo.

Hertlův návrat domů

Říjen 2022

San Jose – Nashville 1:4, 2:3

Zatím poslední zastávka zámořského kolosu v České republice se točila hlavně kolem Tomáše Hertla. Pražský rodák domů přivezl své San Jose i se spoluhráčem Radimem Šimkem. To však bylo téměř vše.

Sharks byli uprostřed přestavby a od začátku sezony bylo jasné, že se budou řadit mezi nejhorší týmy ligy. Ani Nashville se neřadil mezi favority na postup do play off, oproti roku 2019 tak bylo obsazení o poznání slabší.

Nejvýraznějšími osobnostmi byli obránci Erik Karlsson a Roman Josi. Ze zámořských hráčů pak vynikal Matt Duchene, který do Prahy přijel po životní sezoně, v níž nasázel 46 branek a nasbíral 90 bodů.

Do pozice hlavních hvězd dvojzápasu se ale obsadil Nino Niederreiter, který v úvodních dvou zápasech za Nashville nastřílel tři góly. "Celá tahle cesta skvěle pomohla nám, kteří jsme v týmu noví, abychom dobře zapadli. A jak se zdá, všechno to do sebe dobře zapadá i na ledě," pochvaloval si po výhrách Predators 4:1 a 3:2.

Českým fanouškům udělal radost hlavně Hertl, který vstřelil jediný gól Sharks v zahajovacím duelu ročníku. "Jsem rád, že jsem dal gól a mohl jsem si to užít, ale užil bych si to víc, kdybychom uspěli. S vítězným koncem by to bylo mnohem lepší. Je to škoda, protože do půlky zápasu to bylo hodně vyrovnané, navíc jsem dal břevno," posteskl si po prohře odchovanec pražské Slavie.

Pocit vítězství byl pro něj a jeho spoluhráče výjimečný i ve zbytku sezony, ve které San Jose získalo pouze 60 bodů a skončilo předposlední jen s dvoubodovým náskokem na Anaheim, nejhorší tým ligy.

Zajímavost

Před samotným zápasem se hodně řešily ceny vstupenek. Oproti zápasům ve finském Tampere, kde se o dva měsíce později představilo hvězdné Colorado byly ceny vstupenek na místa u ledu až o dva tisíce dražší. Fanoušci i tak O2 arenu vyprodali a dočkali se chvály od hokejistů i pořadatelů. Jen Tomáš Hertl zůstal nad věcí. "Tak to prostě v Evropě vypadá. Na to jsem byl zvyklý před odchodem do NHL," prohodil s typickým širokým úsměvem.