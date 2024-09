Nové týmy a napínavé zápasy. Co čeká fanoušky ULLH v novém ročníku?

V pondělí 23. září byl duelem mezi Ostravou a Pardubicemi zahájen šestý ročník Univerzitní ligy ledního hokeje. Ligu si poprvé zahraje až 12 týmů, které se poperou o Pohár Jana Palacha. Jaký bude letos postupový klíč do play off a kde se odehrají ty největší zápasy?

Loňský ročník byl unikátní tím, že počet účastníků spadl na devět. Černého Petra v podobě nepostupu do play off si vytáhla Ostrava. Dramatické vyřazovací boje nakonec opanovali hokejisté pražské Karlovy Univerzity. Hráči UK Kings se ve čtvrtfinále hodně zapotili v souboji s brněnskou MUNI.

V semifinále byla hodně důležitá venkovní výhra v prodloužení proti Black Dogs a následné potvrzení postupu před domácími fanoušky. Finále Pražané zvládli ve velkém stylu a zvítězili poměrem 3:0 na zápasy. Ačkoliv tomu skóre nenapovídalo, tak šlo o velké bitvy s plzeňskými Akademiky.

Před startem nového ročníku se liga rozrostla o tři nové týmy. Hned dva z nich budou hrát v Praze, jelikož reprezentují univerzity z hlavního města. Hráči z VŠE a ČZU byli ještě v loňské sezoně součástí Engineers, do nového ročníku, který se rozehraje 23. září, vstoupí se svými vlastními týmy – VŠE Falcons Prague a ČZU Farmers Prague.

Nová rivalita se bude tvořit také ve východních Čechách, třetí nový tým je z Hradce Králové. Klub UNIted HK budou reprezentovat převážně studenti Univerzity Hradce Králové, ale v sestavě se objeví také hráči z několika fakult Univerzity Karlovy a Univerzity Obrany.

Formát soutěže

Vzhledem ke zvýšení počtu týmů, které budou Univerzitní ligu od září hrát, se lehce pozměnil formát soutěže. Celkem se v základní části odehraje 132 utkání, každý tým se představí celkem ve 22 duelech.

Přímo do play off postoupí prvních 6 celků po základní části. Zbylé čtyři týmy sehrají předkolo na jeden vítězný duel, a to 7. tým s 10. týmem a 8. tým s 9. týmem. Zápasy se budou hrát u lépe postavených týmů po základní části v polovině března.

Vyřazovací boje se budou v Univerzitní lize konat na přelomu března a dubna. Opět budou mít výhodu lépe umístěné celky po základní části, které budou mít právo volby soupeře do jednotlivých fází play off.

Zároveň došlo oproti loňsku ještě k jedné změně. Tentokrát se nebude finálová série hrát na tři vítězná utkání, ale pouze na dvě. Sjednotí se tak postupové klíče pro čtvrtfinále, semifinále i finále.

Kdo bude kralovat?

Nová sezona se třemi novými týmy nabízí množství neznámých. Jaké bude rozložení na samotné špici? To se uvidí. Každopádně opět musíme počítat s nabušenou soupiskou Akademiků či UK Kings. Své slovo by opět měli říct hokejisté z jihu Čech. Formu Engineers je však obtížné tipovat, jelikož kádr byl kvůli vzniku dvou nových pražských týmů celkem osekán, a i oni museli doplňovat soupisku novými tvářemi. Podobně to bude v Pardubicích, kterým značná část kreativních hráčů odešla do hradeckého týmu.

Vyostřená utkání se skvělou atmosférou

Univerzitní hokej není jen o sportovních výkonech, ale také o velkolepé show, která přináší řadu napínavých zápasů, kde jde o víc než jen o body do tabulky. Celou sezonu oživují derby a TOP zápasy, které jsou hlavním lákadlem Univerzitního hokeje. I letos se můžeme těšit na mnoho zajímavých duelů. Tradiční souboje v Brně, Praze, Ostravě či Plzni doplní například východočeské derby. Česká Univerzitní liga navíc v prosinci změří síly se slovenským univerzitním hokejem, a to rovnou pod širým nebem v rámci Winter Games.

Partneři

S novým ročníkem přichází také změna v portfoliu partnerů Univerzitní ligy. Novým generálním partnerem se stala banka ČSOB, ta se stává bankou univerzitního hokeje. Druhým novým sponzorem, tentokrát oborovým, se stal Bauer a Kappa, díky kterým mají všechny týmy krásně sjednocené dresy a týmové oblečení.

Přízeň zachovávají Kaufland, který by nám měl mimo jiné i dodávat drobné občerstvení pro týmy. Pak samozřejmě hlavním partnerem zůstává také společnost Tipsport. Díky Red Bullu budou mít týmy energii na zápasy.

Proč vidět Univerzitní ligu na vlastní oči?

Nejen velké TOP zápasy stojí za to i klasická ligová utkání nabízejí skvělou podívanou. Za symbolické vstupné si užijete rychlý hokej plný gólů. Perfektní odreagování od školy, kde můžete se spolužáky fandit svému univerzitnímu týmu a hnát ho k vítězství. Skvělá atmosféra je zaručena.

Rozpis úvodního kola