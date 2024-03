Univerzitní liga zná své finalisty. O Pohár Jana Palacha se utkají Akademici s Kings

Univerzitní liga ledního hokeje má za sebou semifinálové série, z nich postoupily oba hůře nasazené celky. Black Dogs si do semifinále zvolili pražské Kings, kteří po dvou zápasech slavili postup. Repríza loňského finále byla úspěšnější pro Akademiky, kteří zase ve dvou zápasech vyprovodili Inženýry. Finále Univerzitní ligy tak nabídne souboj posledních dvou majitelů Poháru Jana Palacha.

Black Dogs zvolili špatně, postupují Kings

Právo volby soupeře do semifinále měli budějovičtí Black Dogs, kteří si po pohodovém postupu přes Pardubice vybrali celek reprezentující Univerzitu Karlovu. První duel této série se konal v pondělí 25. března na jihu Čech, kde šlo o pořádné drama. Skóre se přelévalo z jedné strany na druhou a zápas nakonec dospěl do prodloužení. Jeden z budějovických útočníků šel po nedovoleném zákroku na trestnou lavici a nabídnutou výhodu Pražané využili naplno, utkání rozhodl David Jindra.

Na domácím ledě šlo o jednoznačnější duel ve prospěch Kings, velkou zásluhu na úspěchu Karlovky měl gólman Novák, který předvedl proti střelcům Budějovic několik velmi dobrých zákroků. Nešlo by to však ani bez útočných opor Kings, v sérii zářili především David Jindra a Samuel Neo Kucharčík.

Akademici si poradili s Engineers

Plzeň zazářila už v úvodním semifinálovém duelu v pražském Edenu. Západočeši se propracovali do vedení, které už díky výborně připravené obraně a Kubátovi v brance dokázali udržet. Mužem zápasu byl útočník Marek Princl, který vstřelil dvě branky a na jednu nahrál.

Odveta v městě na soutoku čtyř řek byla pod kontrolou domácích. Po bezbrankové první třetině se Akademici dostali do tempa a svého soupeře nakonec porazili poměrem 5:2. Produktivita se rozprostřela napříč formacemi, dvěma góly zazářil Štěpán Říha. Na druhé straně ledové plochy debutoval v play off gólman Pavel Pulda, který však po dvou odchytaných třetinách přenechal svatyni zkušenějšímu Mannovi, ani ten ale Engineers nespasil. Do finále tak míří Plzeň, která stále věří v obhajobu loňského triumfu.

Finálová série začne už v úterý 2. dubna v Plzni. Poprvé se letos bude hrát na tři vítězné duely a půjde o reprízu finále z roku 2022, kdy byli úspěšnější Kings. Tehdy se hrálo na dvě vítězná utkání, o zisku Poháru Jana Palacha rozhodovalo až prodloužení ve třetím zápase, které zvládli lépe hokejisté z hlavního města. Dokáže jim Plzeň oplatit porážku?