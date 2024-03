Soupeři jsou vybráni, play off Univerzitní ligy startuje. O titul zabojuje osm týmů

Základní část Univerzitní ligy uzavřel zápas mezi BO Ostrava a HC MUNI, bezprostředně po konci posledního duelu proběhl ve slezské metropoli výběr čtvrtfinálových dvojic. Kdo si koho zvolil a jaké byly reakce jednotlivých týmů?

Nejprve si soupeře volili Black Dogs, kteří se 43 body opanovali základní část ULLH. "Jsme rádi, že si z prvního místa nemusíme vybírat Ostravu, protože je strašně daleko,“ zavtipkoval trenér David Oulík. Zároveň přímo na ostravském ledě odhalil, že týmovou volbou do čtvrtfinále jsou pardubičtí Riders. Kapitán Východočechů se na střet s jedním z nejkvalitnějších celků soutěže těší. "Bude to kvalitní soupeř, je to momentálně nejlepší tým v republice a doufáme, že to prostě urveme. Obavy nemáme," přiznal Vojtěch Pražák.

Engineers Prague zakončili sezonu na druhé pozici, zástupci ČVUT v průběhu ročníku zapsali 41 bodů do tabulky a měli výhodu druhé volby. Do Ostravy se za Inženýry přijel podívat Jan Kubata. "Je to tady krásné, musím říct, že skvělý stadion, skvělá atmosféra a těšíme se dál," pochválil Ostravu útočník a následně odhalil volbu ČVUT. "My si vybíráme křidýlka z Ústí." Za Severočechy přispěchal na ledovou plochu Adam Janoušek: "My jsme chtěli nějaký pražský tým, to se nám splnilo a moc se těšíme," přiznal kapitán North Wings.

Program prvních zápasů play off ULLH. Livesport

Poslední výběr učinili obhájci titulu Akademici z Plzně, kteří si zvolili brněnské Kavalíry. Plzeň nastoupí do svého třetího play off, naopak Cavaliers se probojovali do vyřazovacích bojů vůbec poprvé. "Dnešní zápas byl těžký pro MUNI, Ostrava to zvládla výborně," pochválil BOčko jeden ze zástupců Cavaliers.

Na UK Kings Prague tak zbyli hokejisté z Masarykovy Univerzity. Půjde o repete loňské čtvrtfinálové série, kdy Brňané vedli 2:1 na zápasy a mohli před domácím publikem rozhodnout, série se však přesunula do Prahy, kde Kings dokonali obrat a postoupili do semifinále. Tam je však zastavili Engineers. Aktuální atmosféru v týmu popsal Tadeáš Jakubec: "Nálada je skvělá, všechno ladíme směrem k play off, dnes jsme si trošku odfrkli a půjdeme do toho."

První zápasy vyřazovacích bojů jsou na programu již v pondělí 11. března, kdy své série rozehrají Black Dogs, Engineers i Akademici. Karlovku čeká první duel série v úterý 12. března.