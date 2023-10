Hokejový svaz rozhodl o nové Síni slávy. Otevřena bude v centru Prahy v Nekázance

Nová kamenná Síň slávy českého hokeje bude v centru Prahy v Nekázance. Její otevření plánuje na březen, nebo duben příštího roku tak, aby byla plně k dispozici návštěvníkům květnového mistrovství světa, jež Česko uspořádá v Praze a Ostravě. Na čtvrteční tiskové konferenci to oznámili zástupci svazu, kteří věří, že s přesunem do centra metropole bude mít Síň slávy vyšší návštěvnost.

Hokejový svaz vedený prezidentem Aloisem Hadamczikem koncem května po osmi letech náhle uzavřel původní Síň slávy v její kamenné podobě, v níž byla součástí nákupního centra v bezprostřední blízkosti pražské O2 areny. Hlavním důvodem byla ekonomická nevýhodnost projektu. "Ke konci se provozní ztráta počítala na 14 milionů ročně," uvedl generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý.

Ještě koncem června informoval Hadamczik o tom, že kamenná Síň slávy se bude otevírat na nové adrese v pražském Palladiu. Nakonec však bude v bývalých prostorách Čedoku v Nekázance. Nájem je domluvený na pět let, na dalších pět let může svaz uplatnit opci. "V metráži bude Síň slávy skromnější, ale věřím, že o to luxusnější. A když vezmeme čisté roční náklady na provoz, budou kolem dvou a půl milionu korun. Vychází to asi na sedmnáct procent nákladů oproti původnímu místu," vysvětlil Černý.

Otevření je naplánováno na březen. "Pracujeme s tímto termínem a takový je i náš cíl. V současnosti probíhají stavební úpravy. Věřím, že to stihneme tak, abychom už během domácího mistrovství světa mohli najet na plný provoz a byli jsme k dispozici fanouškům, kteří na šampionát do Prahy dorazí," uvedl manažer Síně slávy Bedřich Ščerban.

Jan Černý na tiskové konferenci. @czehockey / Jakub Pláteník

"Nechceme ale otvírat něco, co by nebylo plně funkční. Předpokládám, že pro veřejnost otevřeme v průběhu dubna," doplnil Jan Mišák, projektový manažer společnosti XLab, která se svazem na projektu spolupracuje.

"Ihned po zrušení na původním místě zaznívaly okamžitě hlasy o tom, že je třeba Síň slávy otevřít někde jinde znovu. Bedřich Ščerban mě ujišťoval, že se tak stane. Jsem hrozně rád, že svaz rozhodl, že Síň slávy tady znovu bude. Věřím, že bude obnovena na té nejvyšší možné úrovni. A stejně tak jsem rád za místo v centru. I když si nejsem stoprocentně jistý, tak věřím, že to bude mít vliv na návštěvnost, která v Harfě až taková nebyla," prohlásil legendární brankář Dominik Hašek, člen návrhové komise Síně slávy, jíž v minulosti i šéfoval.

Na konferenci promluvil také Dominik Hašek. @czehockey / Jakub Pláteník

Novinkou je, že Síň slávy bude dostupná také ve virtuální realitě. "Díky propojení s virtuální realitou tak budeme moct přenést Síň slávy do každého obývacího pokoje,“ konstatoval Mišák.

"Svět jde přece jen dopředu a dnešní mladá generace žije jinak, než jsme žili my. Původní Síň slávy byla hezká, i tu jsme nechali zpracovat do 3D a vnímáme ji jako pevnou součást, první oficiální Síň slávy, kterou jsme měli. Pracovali jsem ale s tím, jak zaujmout i mladou generaci a přivést ji k nám. Budeme asi jedni z prvních, kdo se vydá touto cestou, v mnoha ohledech budeme unikátní," řekl Ščerban.

Původní vystavené artefakty chce zachovat. "Nelze teď přesně říci, o kolik méně jich budeme mít vystavených. Pracujeme ale i s verzí, že budeme mít kalendárium, kdy daný den - narozeniny legend nebo výročí úspěchů - tematicky připravíme. Síň slávy tak bude stále živá, aby byl důvod se do ní i vracet. Víme, že nás čeká spousta práce, abychom lidi přilákali, ale věříme, že se nám to podaří," dodal Ščerban.

Vedení českého hokeje představilo projekt nové Síně slávy. @czehockey / Jakub Pláteník

"Viděl jsem tu virtuální realitu ve 3D. Myslím, že je to dobře, protože je důležité, aby si k tomu našla cestu mladá generace. Zatím to všechno vypadá moc hezky, uvidíme, jak to bude vypadat v reálu," řekl bývalý vynikající útočník a člen Síně slávy Jaroslav Pouzar.

"Chceme Síň slávy zefektivnit a o to intenzivnější zážitek návštěvníkům dát. Bude možné měnit ten obsah. Se svazem zároveň rozjíždíme projekt mobilní části Síně slávy, abychom ji mohli ukázat na různých stadionech po republice," prozradil Mišák.

Černý se také omluvil za postup svazu při zavření Síně slávy na původním místě. "Je třeba se omluvit hokejovým legendám i médiím, jak stručně jsme si ohledně této záležitosti počínali," řekl s ujištěním, že svaz se snažil najít řešení se správou Galerie Harfa i pro možné zachování na stejné adrese. Jenže neuspěl.

"Když se pak našel nový nájemce, museli jsme se rychle vystěhovat. Nikdy jsme však neuvažovali o tom, že by Síň slávy úplně skončila. Samozřejmě máme obrovský respekt k předchozím generacím a tomu odkazu, ale musí to být ekonomicky únosné," dodal Černý.