Iniesta oficiálně oznámil konec kariéry. Legenda Barcelony vyhrála Ligu mistrů, MS i Euro

Andrés Iniesta (40) v příspěvku na sociálních sítích oficiálně oznámil konec kariéry. Symbol Španělska a Barcelony, kterou opustil v roce 2018, odehrál na profesionální úrovni přes 1000 zápasů. Mistr světa z roku 2010 a dvojnásobný mistr Evropy z let 2008 a 2012 v úterý v poledne uspořádá v Barceloně tiskovou konferenci.

"Hra pokračuje," napsal Iniesta na svých sociálních sítích. Tímto titulkem oficiálně uvedl konec své bohaté kariéry, kterou uzavřel ve 40 letech. Média o jeho záměru informovala již na začátku října.

Iniesta byl jednou z klíčových postav zlaté španělské generace a byl u triumfů národního týmu na mistrovstvích Evropy 2008 i 2012. Ve své sbírce má rovněž zlatou medaili ze světového šampionátu 2010, v Jihoafrické republice tehdy jedinou brankou rozhodl prodloužení finálového utkání proti Nizozemsku. Celkem na mezistátní scéně posbíral 131 startů a v nich čtrnáct gólů.

"Víte, koho mi připomíná? Připomíná mi děti, které hrají fotbal na ulici a matky je po setmění musejí volat domů. To je Andrés Iniesta. Je mu 40 let a přemýšlí, jestli by ještě neměl hrát," uvedl v rozlučkovém videu jeho někdejší spoluhráč i trenér z Barcelony a nynější kouč PSG Luis Enrique.

Na klubové úrovni dlouhodobě oblékal dres Barcelony a se 674 odehranými zápasy je v tomto ohledu na čtvrtém místě klubových tabulek. Do prvního týmu patřil od sezony 2002/03, dal za něj 57 branek, k tomu přidal 135 asistencí a se spoluhráči vybojoval celkem 32 trofejí. Hned čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů, devětkrát se stal šampionem Španělska a šestkrát byl u triumfu v tamním poháru.

Statistiky Iniesty v Barceloně. Livesport / Profimedia

V kariéře si ale legendární Španěl prošel i těžkými obdobími, na ta zavzpomínal současný trenér Manchesteru City Pep Guardiola. "V jeden moment jsme získali asi jen jeden bod ze šesti utkání a byli jsme blízko sestupu. Andrés ale řekl, že cítí, že jsme na správné cestě. Když vám to řekne někdo jako on, povíte si: 'Wow!' Dodalo mi to energii a dovolilo pokračovat, nikdy mu to nezapomenu," uvedl.

Včetně působení v mládežnické akademii Iniesta v Barceloně strávil 22 let a rozloučil se s ní v červnu 2018. Pět sezon byl hráčem japonského Vissel Kobe a před rokem zamířil do Spojených arabských emirátů, kde nastupoval za Emirates Club. Od letošního léta byl volným hráčem.

"Nemyslím si, že odejde, že dokáže opustit fotbal," prozradil v závěru videa Iniestův otec a naznačil, že by věhlasný Španěl mohl hledat způsoby, jak zúročit nabrané zkušenosti i po konci hráčské kariéry.