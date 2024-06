Jak být úspěšný a šťastný? Federer pronesl řeč plnou rad do života, projev strhl sociální sítě

Bývalý nejlepší hráč světa a majitel 20 grandslamových titulů Roger Federer (42) strhl pozornost nejen tenisových fanoušků výjimečným projevem na jedné z nejprestižnějších amerických škol – na soukromé univerzitě v Dartmouthu. Slova, která pronesl, mohou být inspirací pro všechny.

Švýcarská tenisová ikona získala titul Doktor humanitních věd, který je udělovaný těm, kteří se vyznamenali humanitárním a filantropickým přínosem pro společnost. "Ani nevíte, jak jsem z toho nadšený. Tohle je teprve podruhé, co jsem kdy vstoupil na univerzitní kampus, ale z nějakého důvodu už mi dáváte doktorát," řekl Federer s úsměvem. "Přišel jsem sem přednést projev, ale domů se vrátím jako 'Dr. Roger'. To je docela pěkný bonus," doplnil vítěz 103 titulů na okruhu ATP.

Švýcar přirovnal konec své tenisové kariéry k ukončení univerzity a vysvětlil studentům tři klíčové body, které ho provázely v jeho profesionálním sportovním životě.

"Dokázat něco bez námahy je mýtus. Já jsem dřel opravdu tvrdě ve chvílích, kdy se nikdo nedíval. Být disciplinovaný a trpělivý je také součástí talentu, ale všichni na tom musí pracovat."

Mnohé jistě překvapila statistika, kterou Federer uvedl v další z myšlenek. Na tenisové scéně absolvoval Švýcar 1526 zápasů ve dvouhře, z nichž přes 80 % vyhrál. Ale podstatný je pro tenis každý míč.

"Je to vždy jen jeden bod. Můžete na sobě pracovat tvrdě jak jen to jde a stejně prohrajete. I já jako jeden z nejlepších tenistů jsem vyhrál pouze 54 % výměn. Když hrajete, daný míč je pro vás to nejdůležitější na světě. Až výměna skončí, už je to za vámi a soustředíte se na tu další. Život je jako horská dráha, je normální prohrát zápas nebo ztratit práci. Musíte se s tím umět vyrovnat, nebýt negativní a poučit se z chyb."

Přidal pak i další životní moudro: "Život je větší než tenisový kurt. Hodně jsem se na kurtu naběhal, ale svět je daleko větší. I když jsem byl v TOP 5, bylo pro mě důležitější mít život mimo tenis, cestovat, mít přátele a hlavně rodinu."

V emotivní 25 minut dlouhé řeči promluvila tenisová legenda také o slavném wimbledonském finále 2008 proti Rafaelu Nadalovi. "Někdo říká, že je to nejlepší utkání tenisové historie. Všechna čest Rafovi, ale byl by to mnohem lepší zápas, kdybych ho vyhrál já," vtipkoval osminásobný šampion travnatého grandslamu.

Na závěr bývalá světová jednička řekla: "Ať si vyberete jakoukoli hru, dejte do toho všechno. Jděte si pro to. Hrajte uvolněně. Vyzkoušejte všechno. A hlavně buďte na sebe navzájem hodní a bavte se tím."

Během jediného dne vidělo na youtubové profilu univerzity projev Rogera Federera půl milionu lidí, další desítky milionů sdílely jeho řeč na sociálních sítích.