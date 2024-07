Když budu dobrý, na medaili bych si sáhnout mohl, říká Krpálek před OH v Paříži

Bez tlaku na výsledek chce bojovat o další medaili na olympijských hrách v Paříži judista Lukáš Krpálek (33). Rodák z Jihlavy, který bude obhajovat zlato v nejtěžší váhové kategorii z Tokia z roku 2021, to řekl v rozhovoru s novináři po převzetí oblečení z olympijské kolekce v Praze. Pod pěti kruhy má ve sbírce i titul z kategorie do 100 kilogramů z Ria de Janeiro 2016.

"Tlak by tam asi mohl být, já se snažím si to nějak úplně nebrat. Jedu tam podat maximální výkon. Když bude dobrý, tak třeba na medaili bych si sáhnout mohl. Rozhodně se nechci nějak stresovat, že očekávání ode mne jsou velká. Jedu si to maximálně užít, ze sebe prodat všecko, co ve mě je, a budu doufat, že to na medaili bude stačit," řekl Krpálek.

Českou medailovou naději nyní čeká závěr přípravy, která bude spojená s týmem ze Slovenska. "Příští týden sem najíždějí a už budeme pilovat a dělat důležité věci před samotným závodem. Dva dny zpátky jsem se vrátil z přípravy v Japonsku, která doufám, že byla úspěšná. Teď už to jen vyladit a 25. července odlet směr Paříž," podotkl Krpálek.

Trvá jeho nenaplněné přání si to pod pěti kruhy rozdat o zlato s Francouzem Teddym Rinerem. "Tenhle sen jsem měl už před olympiádou v Tokiu. Bohužel se to nepovedlo, klopýtnul ve čtvrtfinále. Můj sen pokračuje dál a hrozně rád bych to finále s ním na olympiádě měl," prohlásil.

Riner je podle něj jedna s velkých hvězd domácího týmu. "Očekávání od něho, že vyhraje zlatou medaili tam bude obrovské. Já se samozřejmě budu snažit mu to nějak překazit, ale je jasné, že to bude případně nesmírně těžký zápas, kdybychom na sebe narazili. On bude nasazený, já nenasazený, takže je možné, že se potkáme i v úvodních zápasech, což bych nerad, ale postavil bych se k tomu čelem a šel do toho na sto procent," konstatoval Krpálek.

V Paříži je spokojený

Paříž je jeho oblíbená destinace. "Judo tam je na obrovské úrovni a veškeré turnaje, které tam byly, jsou a budou, vždycky byly takovým svátkem pro nás, že jsem hrozně moc rád, že olympiáda je v Paříži a judistický turnaj bude velmi sledován. Já jsem si ve své kariéře nemohl přát nic jiného, než zažít olympiádu v Tokiu a následně v Paříži," řekl Krpálek.

"Beru to jako obrovskou výzvu. Veškeré starty, které jsem tam měl, tak byly s obrovským nadšením. Slyšet to publikum v naplněné hale je něco nádherného. Za ty roky jsem si tam vybudoval fanouškovskou základnu, když tam nastupuju na Grand Slam nebo jakýkoliv turnaj, tak i francouzští fanoušci mě ženou, abych vybojoval ty dané zápasy. Těším se na to," uvedl.

Navíc bude mít při olympiádě v Evropě i velkou podporu z Česka. "Myslím, že tam bude dost lidí. Rodina, spousta judistů, sparingu. Samozřejmě trošku byl problém s lístky, kdyby nebyl takový, tak tam jede víc lidí. Ale nějaká fanouškovská základna tam rozhodně bude," usmíval se Krpálek.

Olympijská kolekce se mu líbí

Olympijská kolekce se mu líbila. "Já myslím, že asi dobré. Já nemám problém se obléct do čehokoliv, je tam důležité, že jsme týmoví, ty naše barvy tam jsou a jak to úplně vypadá, to tak neřeším. Pro mě je důležitý samotný závod, než v čem tam bude člověk chodit," podotkl Krpálek, jehož trošku trápily těsné boty.

"Jsou na hraně, zvládnu to. Možná už je začnu nosit teď, abych je prošlápl," nabídl řešení Krpálek, který při zkoušení oblečení pobavil tím, že měl opačně tepláky. "Je to lepší to mít správně," smál se potom.

V Riu de Janeiro byl vlajkonošem při slavnostním zahájení a ani nyní si jej nenechá na Seině ujít. "Vždycky na každé olympiádě jsem se toho zahájení zúčastnil. O to víc teď, když to bude jiné, bude to na lodi. Nechci si to nechat ujít," dodal Krpálek.