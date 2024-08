Nemohl jsem vyniknout v tom, v čem jsem dobrý, hodnotil Prskavec finálový nezdar

Na třetí cenný kov při třetí účasti na olympijských hrách vodní slalomář Jiří Prskavec (31) nedosáhl. Bronzový medailista z roku 2016 z Ria de Janeiro na kajaku obhajoval tři roky staré zlato z Tokia, ale po penalizacích na dvou brankách skončil osmý. V rozhovoru s novináři bral svůj výsledek jako realitu.

"Chtěl jsem, poslal jsem to tam, co to šlo. Bohužel to dneska nešlo," řekl Prskavec. Z jízdy měl mimo dva šťouchy na brankách 7 a 16 přitom dobrý pocit. Zajel druhý nejrychlejší čas 87,74 sekundy za bronzovým Španělem Pauem Echanizem, který měl jednu dvousekundovou penalizaci.

"Víceméně jsem jel to, co jsem chtěl. Řekl bych, že mi to i docela klouzalo. Bohužel v té první erce (průjezd pozadu) jsem se dotknul zadkem lodi brány. Moc jsem nečekal, že by se to mohlo stát. Upřímně řečeno to bylo o pár centimetrů," prohlásil Prskavec.

"Ta brána byla za mnou, já jsem to vůbec netušil, že to tam může takhle vylítnout. Řekli jsme si to s tátou (a trenérem Jiřím Prskavcem starším) asi tak jednou za celou dobu. Ale tím, že se to fakt nikomu nestalo, tak jsem celkem nepochyboval o tom, že je tam dost místa. Jak jsem to rozstřelil, tak jsem to musel tlačit. Přišel druhý šťouch a věděl jsem, že to nebude stačit," uvedl český reprezentant.

Nervózní na startu nebyl. "Moc nebývám. Člověk je v takovém tunelu a soustředí se na to, co přijde. Takhle jsem do toho nastupoval a bylo to hodně podobné jako v Tokiu. Asi bych neřekl, že tady byly nějaké rozdíly. Nevím, jestli jsem si tam měl někde dovolit víc zkrátit, ale myslím, že ne moc. Tady to chtělo jet plynulou a přesnou jízdu. To je pro mě bohužel strašně těžké. Jsem rád, když můžu dráhu zkracovat, ale tady moc nebylo úplně kde. Nemohl jsem tam úplně vyniknout v tom, v čem jsem dobrý. Věřím, že že příště to dokážu zase přetočit na svou stranu," řekl dvojnásobný mistr světa na kajaku.

V hledišti areálu ve Vaires-sur-Marne měl velkou podporu fanoušků a tribuna byla zaplněná spoustou českých vlajek. "To je vidět tak nějak od rána, ale člověk když jede na start, tak je v bublině, kouká na vodu a jede sám za sebe. Ta podpora byla slyšet celou jízdu a moc jsem si tu jízdu užil," podotkl.

Tlak si nepřipouštěl, přestože panovalo velké očekávání, že dokáže české výpravě získat první medaili v Paříži. "Já se přiznám, že na mě moc vnější okolnosti nedoléhají. Zvlášť v takhle velkých závodech. Je to o mně, jak já chci. Nervozita byla daleko menší než v Tokiu, prostě bylo to jiné. Už jsem olympiádu dokázal vyhrát. Tak nějak už cítím, že že stárnu. Užívám si, že tady jsem, že jsem mohl jet finále. Že jsem si tak nějak mohl užít všechno, co tady bylo. Přišlo mi, že jsem skvěle nastavený. Bohužel to neklaplo."

Před sebou má ještě od pátku start v kayakcrossu. "Tam si to jenom užiju, ambice na cross nejsou. Co dávám slalomu, je úplné maximum. Co jsem dal crossu, je opravdu pár tréninků. Myslím, že v olympijském sportu by měli vyhrávat závodníci, kteří mu věnovali kus svého života. Já si chci vychutnat atmosféru, ale na medaile fakt nepomýšlím," dodal Prskavec, který může zůstat poprvé od roku 2012 v sezoně bez medaile na velké akci.