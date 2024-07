Satková bere finálový nezdar jako lekci. Slzy? Je lepší to vybrečet teď, řekla

Vodní slalomářka Gabriela Satková (22) ovládla na hrách v Paříži v závodě kanoistek kvalifikaci i semifinále, ve finálové jízdě se jí však útok na stupně vítězů nepodařil. Po dvousekundové penalizaci na druhé brance se jí nepovedl nájezd do dvou protivodných pasáží a místo snu o medaili se musela smířit se sedmým místem. Se slzami v očích řekla novinářům, že chyby nepřisuzuje nervozitě.

"Asi chápu, že v očích diváků se to tak může zdát, ale já jsem tam udělala jeden špatný pohyb a neřekla bych, že je to z nervozity. Je to prostě z toho, že jsem to asi nějak špatně odhadla," řekla Satková. "Já jsem věděla, že se tam musím soustředit na předklon, ale dala jsem ho moc brzo. Nemyslím si, že tam zrovna hrála roli nervozita. Pak už asi jo. Když víte, že tolik ztrácíte už na začátku, tak se to snažíte dohnat. Takže zbytek určitě tam ta nervozita roli hrála, ale začátek určitě ne," uvedla.

Před ní jela Australanka Jessica Foxová, která za velké podpory fanoušků předstihla Němku Elenu Lilikovou a čekala, jestli po jízdě Satkové bude slavit třetí olympijské zlato. "Bylo to hodně slyšet, ale na druhou stranu mě to úplně nerozhodilo. Já jsem na tohle zvyklá. Přišlo by mi divné, kdybych tam neslyšela, že zajela nejrychlejší čas. Takže já jsem si říkala, že jedu na svůj čas. Kdybych zajela za Jess, tak bych byla úplně spokojená. Já jsem za ni měla radost. Je hrozně dobrá, takže co jiného čekat," prohlásila.

Třetí Američanka Evy Leibfarthová ztrácela na Foxovou 8,89 sekundy, ale Satková na časy soupeřek před vlastní jízdou nebrala ohled. "Já to nemám moc ráda. Kdybych třeba věděla, že stačí jet opatrně, tak si myslím, že finále není o tom, že člověk jede opatrně. Finále je o tom, že se prostě závodí. Buď to vyjde, nebo ne. Snažila jsem se jet něco mezi opatrností a odvážností. Holt mi to dneska moc nepřálo, ale s tím nasazením jsem spokojená," prohlásila.

Sen o olympijské medaili se mistryni Evropy z roku 2020 a letošní světové šampionce z MS do 23 let rozplynul a sedmé místo oplakala. "Úplně to zastavit nejde. Myslím si, že by bylo divné, kdybych se hnedka smála. Přece jenom jsem na to trénovala hodně dlouho a je těžké něčemu věnovat tolik času a pak říct: No, v pohodě. Tak dobrý, jdeme dál. Určitě jdeme dál, ale potřebuji to trošku vstřebat. Nemyslím si, že je na slzách něco špatného. Myslím si, že je trošku lepší to vybrečet teď, než potom brečet někde jinde," prohlásila.

Z první olympiády si odnese cenné zkušenosti. "Jak se říká, že z chyb se člověk naučí nejvíc... Takže si myslím, že nějaká lekce tam ještě bude skrytá. Celkově to byla zkušenost. Jsem strašně ráda za dobré jízdy, za tu špatnou. Samozřejmě bych byla radši, kdyby tam nebyla, ale myslím si, že určitě mi to něco do života dá, buď ve sportu nebo prostě v životě. Jsem za to ráda," konstatovala.

Uchvátila ji atmosféra v hledišti a v příštích dnech bude fandit svým kolegům, už ve čtvrtek kajakáři Jiřímu Prskavcovi. Vážila si toho, že ji osobně podpořil. "Dal hodně cenných zkušeností a vždycky tak nějak věděl, co mi říct. A vždycky mě to tak trošku uklidnilo a nabudilo. Jsem strašně ráda, že vzhledem k tomu, že zítra závodí a čeká ho těžký den, tak tady pro mě byl. Toho si hodně vážím," dodala Satková.