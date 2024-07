Satková měla ke stupňům vítězů daleko. Asi jsem špatně udělala nějaký pohyb, hodnotila

Vodní slalomářka Gabriela Satková (22) na medaili na hrách v Paříži nedosáhla, po vítězství v kvalifikaci i semifinále skončila ve finále závodu kanoistek sedmá. Druhé zlato v Paříži získala australská hvězda Jessica Foxová, která kralovala už mezi kajakářkami. Na stupních vítězů ji doprovodily druhá Němka Elena Liliková a bronzová Evy Leibfarthová z USA.

Třicetiletá Australanka obhájila triumf z Tokia a na olympijských hrách získala šestou medaili a třetí zlatou. Rodačka z Marseille se osamostatnila v čele nejúspěšnějších vodních slalomářů na OH, pět cenných kovů získal Slovák Michal Martikán.

Satková při olympijské premiéře skvěle zvládla úterní kvalifikaci i dnešní odpolední semifinále. V bojích o medaile ale stejně jako řada dalších kanoistek chybovala.

Hned na úvod obdržela dvousekundovou penalizaci za dotek branky číslo 2 a poté měla problémy na protivodných brankách 6 a 17, kde výrazně ztratila. Do cíle dojela Satková s časem 114,22 a od medaile ji dělily více než čtyři sekundy. V cíli ji pak přemohly slzy.

"Asi jsem mohla předvést něco lepšího. To si myslím, že asi ví každý, ale zároveň jsem aspoň byla ve finále. To si myslím, že je pozitivní. Jet z posledního místa je určitě velký zážitek, i když to nedopadlo dobře, ale myslím si, že ne každý by se s tím dokázal poprat," řekla českým novinářům Satková.

"Hodně se to nepodařilo, ale ani bych neřekla, že to bylo z nervozity. Hlavou jsem byla v pohodě. Asi jsem tam špatně udělala nějaký pohyb, ale to tak prostě je. Občas si myslím, že všechny chyby nemají úplně vysvětlení. Občas se to prostě tak stane. Přece jenom ta voda není furt stejná a nějak se mi dneska trošku hůř rozuměla," dodala letošní vicemistryně Evropy.

Z dalšího triumfu se tak mohla radovat Foxová, která byla v obou předchozích soutěžních kolech vždy druhá za českou reprezentantkou. Ve finále ale předvedla skvělou jízdu a o zlato ji nepřipravila ani dvousekundová penalizace.

Výsledky finále kanoistek. Livesport

"Nevím, jak jsem to dokázala. Byla tu neuvěřitelná atmosféra a myslím, že ta moje jízda byla nejlepší, jakou jsem kdy předvedla," pochvalovala si Foxová, jež je čtyřnásobnou mistryní světa na kánoi a stejný počet titulů má z kajaku.

Svůj nejlepší výkon v závodním programu ve finále předvedla i Liliková, která byla v semifinále sedmá. Pětadvacetiletá Němka ale ve finále zajela čistě.