Vraštil se Šimánkem na medaili nedosáhli. Ve finále dvojskifu lehkých vah skončili šestí

Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek skončil ve finále olympijských her v Paříži na šestém místě. Jediní zástupci českého veslování v bojích o medaile tak nedokázali vylepšit výsledek z Tokia, kde dojeli před třemi lety čtvrtí.

Vyhráli Irové Fintan McCarthy a Paul O´Donovan, kteří obhájili triumf z předchozí olympiády a potvrdili pozici hlavních favoritů. Ovládli totiž i poslední tři světové šampionáty. Stříbro získali Italové Stefano Oppo, Gabriel Soares a bronz Antonios Papakonstantinu a Petros Gkaidatzis z Řecka.

Vraštil se Šimánkem se krátce po startu drželi na 4. místě, po prvním mezičase po 500 metrech byli pátí, ale poté klesli na poslední místo. V závěru svěřenci trenéra Michala Vabrouška útočili na norskou dvojici Larse Martina Benskeho a Aska Jarla Tjoema, souboj o páté místo ale o osm setin sekundy prohráli.

"Jeli jsme, co to dalo, ale byli prostě rychlejší. Řekové tady neskutečně překvapili. Oni umí být rychlí, ale to, co předvedli dneska, tak s tím zamávali ještě víc. My jsme se snažili od začátku. Myslím, že jsme jeli dost přes hranu, ale stejně prostě byli neskutečně rychlejší," řekl Vraštil.

Ve finále B se dnes ve Vaires-sur-Marne představily Pavlína Flamíková s Radkou Novotníkovou, které dojely čtvrté na dvojce bez kormidelnice a celkově tak obsadily 10. místo. O jednu pozici si při své premiéře pod pěti kruhy vylepšily umístění z loňského mistrovství světa v Račicích.

Flamíková s Novotníkovou byly ve své poslední jízdě na olympiádě po startu poslední a pole uzavíraly ještě v polovině trati. Poté však zrychlily, 500 metrů před cílem se posunuly na čtvrté místo a v závěru útočily i na třetí. Souboj s chilskou sesterskou dvojicí Melitou a Antonií Abrahamovými prohrály o setinu sekundy, tedy asi čtyři centimetry.

Česká dvojice skončila šestá. Enetpulse

Další zlaté medaile do své bohaté sbírky získali chorvatští bratři Martin a Valent Sinkovičové, kteří ovládli dvojku bez kormidelníka a potřetí triumfovali na olympijských hrách. V Riu de Janeiro před osmi lety ale vyhráli na dvojskifu. Posádka, se kterou často trénuje i česká dvojice Vraštil - Šimánek, má navíc stříbro z Londýna 2012 jako součást párové čtyřky.

"Jsou to tři různé zlaté medaile s různými příběhy. Rio bylo první a speciální, protože je první. Tokio bylo první v jiné disciplíně a tahle medaile je výjimečná kvůli těžkému roku, který jsme měli. Nic se nám nedařilo, nemohli jsme se najít," řekl Valent Sinkovič, který dnes zároveň slaví 36. narozeniny. "Ještě v polovině trati jsme si mysleli, že medaili nemůžeme získat. Pak jsme ale našli rytmus, sladili se a dostali na první místo," radoval se starší z bratrské dvojice.