Koundé podpořil názor Rodriho a dalších: Sedmdesát zápasů za sezonu je bláznovství

Patří k produktům mládežnické akademie Bordeaux, raketový vzestup zaznamenal v Seville a již třetí sezonu patří k oporám Barcelony. Na Camp Nou je jistotou v zadních řadách a nebojí se vzít na sebe zodpovědnost v důležitých situacích. Ani jemu se ale nelíbí vzruch, která kolem fotbalu v Evropě vzniká. Náročný program děsí většinu hráčů z elitních soutěží a Jules Koundé (25) v rozhovoru pro TribalFootball podpořil názor záložníka Manchesteru City Rodriho (28), který se na toto téma taktéž vyjádřil negativně a zmínil dokonce i možnou stávku hráčů.

Středeční tisková konference před čtvrtečním utkání Ligy mistrů proti Monaku ukázala oporu Katalánců v dobrém rozmaru. Diskutovalo se nejen o novém formátu prestižní milionářské klubové soutěže, ale i o změnách na Camp Nou a stále náročnějším programu hráčů.

O transformaci týmu Barcelony:

"V týmu každý moc dobře rozumí tomu, co od něj trenér vyžaduje. Příchodem Hanse Flicka jsme získali nový impuls a dynamiku. Je velmi přístupný, neřekl bych, že si drží odstup, ale také je patrné, kde jsou hranice. Dbá na detaily. Od každého vyžaduje, aby svou práci plnil dobře, každý má svůj úkol a cítíme odpovědnost jeden vůči druhému. Všichni taháme za jeden provaz."

Hráčovy předchozí sezony. Livesport

O změnách v taktice:

"Trenér po nás požaduje fyzické nasazení, což je dobrý tah. Nemůžeme ale zahodit všechno, co nás naučil Xavi. Loni jsme zažili těžké chvíle, ale i momenty, kdy se týmu dařilo. Flick klade důraz na intenzitu a soustředění. Je vidět, že tomu rozumí a odráží se to i na hřišti."

O cílech v Lize mistrů:

"Cílem tohoto klubu je vyhrát každou soutěž, ve které hraje. Víme, že konkurence je obrovská a uspět v Lize mistrů je velmi těžké, ale věříme, že by nám v tom mohl pomoci třeba i nový formát. Loni jsme vypadli už ve čtvrtfinále, letos chceme dojít dál."

O vyjádření Rodriho:

"Se vším, co řekl, souhlasím. Kalendář se rok od roku prodlužuje, máme více zápasů a méně volna. Poukazujeme na to už dlouho a nikdo si nás nevšímá, neposlouchá… Asi skutečně jednou přijde chvíle, kdy budeme muset říct dost a jít do stávky. Možná se nám potom pokusí porozumět. Riskujeme rok od roku víc a víc, 70 zápasů za sezonu je fakt bláznovství."

Nejbližší plán Barcelony. Livesport

O možné stávce:

"Pokud by se věci nezměnily, tak to možná bude rezonovat napříč kabinami. V různých zemích existují odbory. Ve Francii jsou důležité. Lidé se ale musí umět zorganizovat, aby mohli mít silný hlas a byla jim věnovaná pozornost. Je mocnější, když zpráva přichází od davu, než od několika jedinců."

O novém formátu Ligy mistrů:

"Vidím výhody i nevýhody, nic nemůže být přeci dokonalé. Musíme si to ale vyzkoušet na vlastní kůži, abychom si mohli vytvořit názor. Znamená to pro nás více zápasů, větší pracovní vytížení, ale nový formát nabízí zase lepší možnost dosáhnout úspěchu."

O jeho roli v sestavě:

"Trenér mě využívá na pravém kraji obrany, což pro mě není přirozená pozice, ale já mám rád výzvy a možnosti se zlepšovat. Cítím se víc jako střední obránce, ale záleží vždy na trenérovi, jak mě potřebuje využít. Jestli se mi víc daří tam či tam pak musíte posoudit vy, kteří na ty zápasy koukáte."

O hvězdičce Yamalovi:

"Je to kluk, který pracuje a dýchá pro tým. Moje role je také jej vést, pomoci mu s rozvojem. On si ale často umí poradit sám, je to obrovský talent. Hodně pomáhá mě i týmu a v jeho podání to vypadá strašně jednoduše a přirozeně."