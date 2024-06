Královskou etapu Závodu míru opanoval po dramatickém finiši Francouz Rolland

Francouz Brieuc Rolland (20) vyhrál královskou etapu Závodu míru. Třetí dějství finišující na Dlouhých stráních ovládl po strhujícím dramatu, v jehož koncovce porazil Belgičana Aarona Dockxe (19) a Portugalce Antónia Morgada (20) a oblékl se do žlutého trikotu pro vedoucího jezdce průběžného pořadí.

Královská etapa Závodu míru 2024 pro cyklisty do 23 let mířila z Bruntálu na Dlouhé Stráně. Závodníci museli urazit celkem 99 kilometrů a pokořit převýšení 2156 výškových metrů.

Do třetího dějství závodu zařazeného do seriálu Nations Cup, kam se počítá ještě polská Orlen Grand Prix a francouzská Tour de l´Avenir, nenastoupil vedoucí muž průběžného pořadí. Morten Nörtoft z Dánska byl i přes pád krátce před finišem stále v čele průběžného pořadí, kvůli zranění však nenastoupil do třetího dějství. Žlutý trikot tak vezl Storm Ingebrigsten z Norska. V rudém dresu nejlepšího českého závodníka v pořadí jel Tomáš Obdržálek.

Hned od startu královské etapy se závodilo velice ostře, ovšem peloton všechny pokusy o únik likvidoval. Až po dvaceti kilometrech si dokázal vybudovat zajímavý odstup Tim Rex z Belgie, který měl před hlavním polem dvacet sekund k dobru. Do cíle mu však zbývalo sedmdesát osm kilometrů.

Když ukrojil čtyři kilometry, dostihl jej Wessel Mouris z Nizozemska. Společně poctivou prací na špici budovali náskok, který v jednom okamžiku činil dokonce minutu a 45 vteřin. Ovšem peloton jel s vědomím, že dvě vrchařské prémie při dojezdu včetně finálního výšlapu na Dlouhé Stráně dává uprchlíkům pramalou naději.

V nájezdu do závěrečného kopce skutečně náskok dvojice v úniku činil skutečně už jen dvacet vteřin. Stačilo šestnáct set metrů a peloton dvojici Mouris – Rex pohltil, přičemž zběsilé tempo mladých cyklistů si brzy vybralo daň v podobě odpadlíků. Mezi prvními byl Francouz Paul Magnier, vítěz druhé etapy. Záhy odpadl i Storm Ingebrigsten z Norska jedoucí ve žlutém trikotu lídra závodu.

Tři kilometry před cílem už byla na čele jen skupina 25 cyklistů. Zbytek startujícího pole připomínal korálky rozdrobené do větších či menších skupinek trousících se k vrcholu Dlouhé stráně. O dvě stě metrů později pak nevydržel nasazené tempo ani Tim Rex jedoucí v puntíkatém trikotu nejlepšího vrchaře závodu.

Peloton ukrajoval metr za metrem z tvrdého stoupání. Zbývalo 2 500 metrů, když si nepatrný náskok vypracoval Francouz Léo Bisiaux, který je na soupisce development týmu Decathlon AG2R LaMondiale.

Devatenáctiletého mladíka po několika stech metrech sólové jízdy začala pronásledovat skupina pěti soupeřů včetně krajana Brieuca Rollanda, Portugalce Antónia Morgada, Belgičana Aarona Dockxe, Dána Simona Dalbyho a Nizozemce Woutera Toussainta.

Léo Bissiaux nakonec tlaku pronásledovatelů neodolal a skupina se přes něj těsně před cílem prohnala. Ve finiši nakonec slavil triumf jeho krajan Brieuc Rolland. Druhý muž celkového pořadí nedávné Orlen Nations Grand Prix udělal zásadní krok, aby letošní skvělou sezonu ještě vyšperkoval.

Nejaktivnějším závodníkem dne byl vyhlášen Belgičan Tim Rex, nejlepší z českých cyklistů finišoval dvanáctý Tomáš Přidal. Závod míru do 23 let 2024 odstartoval ve čtvrtek 30. května v Krnově. V programu jsou celkem čtyři etapy, vítěz bude korunován v neděli 2. června v Jeseníku.